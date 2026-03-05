В ЕС задумались о судьбе миллионов находящихся в Европе украинских беженцев

БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Еврокомиссия предложила странам ЕС срочно найти решение проблемы находящихся в Европе украинских беженцев после марта 2027 года, сообщил еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Магнус Брюннер.