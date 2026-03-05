Рейтинг@Mail.ru
В ЕС задумались о судьбе миллионов находящихся в Европе украинских беженцев
15:28 05.03.2026
В ЕС задумались о судьбе миллионов находящихся в Европе украинских беженцев
Еврокомиссия предложила странам ЕС срочно найти решение проблемы находящихся в Европе украинских беженцев после марта 2027 года, сообщил еврокомиссар по...
2026-03-05T15:28:00+03:00
2026-03-05T15:28:00+03:00
в мире
европа
брюссель
германия
евросоюз
в мире, европа, брюссель, германия, евросоюз
В мире, Европа, Брюссель, Германия, Евросоюз
В ЕС задумались о судьбе миллионов находящихся в Европе украинских беженцев

Брюннер: ЕК предложила странам ЕС срочно решить проблему украинских беженцев

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Еврокомиссия предложила странам ЕС срочно найти решение проблемы находящихся в Европе украинских беженцев после марта 2027 года, сообщил еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Магнус Брюннер.
"В марте 2027 года нынешняя временная защита украинских беженцев закончится, но мы уже просили государства-члены быстро подумать, что мы будем делать после этого, и, конечно, на повестке есть разные варианты. Мы собираемся обсудить это, потому что это довольно срочно, я бы сказал, что 2027 год уже практически завтра", - сказал он перед заседанием в Брюсселе министров внутренних дел стран Евросоюза.
В ЕС на сегодня зарегистрированы порядка 4,3 миллиона украинских беженцев. Больше всего беженцев находятся в Германии, Польше и Чехии.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СМИ: ситуация на Ближнем Востоке может обнажить уязвимость Европы
