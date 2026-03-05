Каллас признала, что Евросоюз теряет позиции как экономическая сила

БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Евросоюз теряет позиции как экономическая сила из-за недостаточной конкурентоспособности, признала в ходе выступления в Цюрихе глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Но есть и другой аспект - экономическая сила. Европа была экономической силой, но мы многое теряем, потому что недостаточно конкурентоспособны. Поэтому мы также работаем в этом направлении. Один из элементов - сокращение бюрократии и создание условий для наших компаний, чтобы Европа оставалась экономической силой", - сказала она.
Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20-му санкционному пакету. Ожидается, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка, ограничения в банковской сфере и криптовалютах, новые импортно-экспортные ограничения и персональные санкции.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.