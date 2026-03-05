Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС израсходовали двухмесячный запас газа за две недели - РИА Новости, 05.03.2026
19:35 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/evropa-2078847160.html
Страны ЕС израсходовали двухмесячный запас газа за две недели
Страны ЕС израсходовали двухмесячный запас газа за две недели - РИА Новости, 05.03.2026
Страны ЕС израсходовали двухмесячный запас газа за две недели
Страны ЕС после отбора из хранилищ всего газа, закачанного при подготовке к зиме, за две недели израсходовали двухмесячный запас газа из объемов, накопленных в... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:35:00+03:00
2026-03-05T19:35:00+03:00
в мире
европа
германия
франция
алексей миллер
евросоюз
газпром
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151277/28/1512772899_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_6a61434354f9399fa5c304a515505da1.jpg
https://ria.ru/20260305/dmitriev-2078751233.html
https://ria.ru/20260305/novak-2078812697.html
европа
германия
франция
в мире, европа, германия, франция, алексей миллер, евросоюз, газпром, еврокомиссия
В мире, Европа, Германия, Франция, Алексей Миллер, Евросоюз, Газпром, Еврокомиссия
Страны ЕС израсходовали двухмесячный запас газа за две недели

РИА Новости: страны ЕС за две недели израсходовали двухмесячный запас газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовое оборудование
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Газовое оборудование. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Страны ЕС после отбора из хранилищ всего газа, закачанного при подготовке к зиме, за две недели израсходовали двухмесячный запас газа из объемов, накопленных в предыдущие годы, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE на 3 марта, сейчас в европейских хранилищах около 30,2 миллиарда кубометров газа. Уже две недели европейские страны отбирают из ПХГ запасы предшествующих лет. Весь газ, закачанный в прошлом году при подготовке к зиме, – порядка 50 миллиардов кубометров – ЕС выбрал к 18 февраля.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Дмитриев спрогнозировал шок для ЕС из-за отказа от российского газа
Вчера, 14:42
За 14 дней – с 18 февраля по 3 марта – страны ЕС отобрали 3,3 миллиарда кубометров газа. Столько же регион накопил за два месяца – с 31 августа по 4 ноября – перед началом предшествующего отопительного сезона 2024/2025. Таким образом, страны ЕС за две недели израсходовали двухмесячный запас газа.
По данным GIE на 3 марта, общий уровень заполненности европейских ПХГ составляет 29,8%. Ниже в этот день (за 16 лет наблюдений) было только в 2017, 2018 и 2022 годах.
При этом в Германии, стране с крупнейшими объемами газовых хранилищ в ЕС, осталось 20,8% запасов; во Франции – еще одной ведущей экономике Европы – 21,6% запасов; а в Нидерландах - всего 10,1%.
Сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля.
Аналитики "Газпрома" подчеркивали, что текущая ситуация с подземными хранилищами в Европе существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в феврале отмечал, что завершение зимнего сезона в ЕС будет сложным.
Тогда он охарактеризовал ситуацию на европейском рынке как критически напряженную. Обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно, подчеркивал Миллер. При этом в Еврокомиссии в феврале говорили РИА Новости, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Правительство обсудит, как выгодно перенаправить российский газ из Европы
Вчера, 17:13
 
В миреЕвропаГерманияФранцияАлексей МиллерЕвросоюзГазпромЕврокомиссия
 
 
