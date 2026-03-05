Страны ЕС израсходовали двухмесячный запас газа за две недели

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Страны ЕС после отбора из хранилищ всего газа, закачанного при подготовке к зиме, за две недели израсходовали двухмесячный запас газа из объемов, накопленных в предыдущие годы, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Согласно данным GIE на 3 марта, сейчас в европейских хранилищах около 30,2 миллиарда кубометров газа. Уже две недели европейские страны отбирают из ПХГ запасы предшествующих лет. Весь газ, закачанный в прошлом году при подготовке к зиме, – порядка 50 миллиардов кубометров – ЕС выбрал к 18 февраля.

За 14 дней – с 18 февраля по 3 марта – страны ЕС отобрали 3,3 миллиарда кубометров газа. Столько же регион накопил за два месяца – с 31 августа по 4 ноября – перед началом предшествующего отопительного сезона 2024/2025. Таким образом, страны ЕС за две недели израсходовали двухмесячный запас газа.

По данным GIE на 3 марта, общий уровень заполненности европейских ПХГ составляет 29,8%. Ниже в этот день (за 16 лет наблюдений) было только в 2017, 2018 и 2022 годах.

При этом в Германии , стране с крупнейшими объемами газовых хранилищ в ЕС, осталось 20,8% запасов; во Франции – еще одной ведущей экономике Европы – 21,6% запасов; а в Нидерландах - всего 10,1%.

Сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля.

Аналитики " Газпрома " подчеркивали, что текущая ситуация с подземными хранилищами в Европе существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в феврале отмечал, что завершение зимнего сезона в ЕС будет сложным.