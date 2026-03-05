Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, заявил евродепутат

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

РИМ, 5 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, сделав ее одной из сторон, расплачивающихся за последствия кризиса, заявил лидер новой итальянской партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи.

"Конфликт на Украине привел нас к катастрофе. Первыми, кто платит за его последствия, становятся украинцы, которые получают смерть, разрушение и бедность, но потом (платят - ред.) и европейцы", - заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме

"Третья причина - это отказ Европы от своего главного поставщика дешевой энергии, которым была Россия", - заявил глава новой правой партии.

Последствия нестабильности и конфликта, в том числе на Ближнем Востоке , стали для Европы тревожным сигналом, продемонстрировав уязвимость энергетической политики ЕС , отметил генерал в отставке.

"Отсутствие реальной диверсификации источников энергоснабжения сделало нас зависимыми от поставок из определенных регионов мира. И сегодня именно Европа платит цену войны", - отметил он.

Ванначчи подчеркнул, что Украина уже получает поддержку с экономической точки зрения. По его словам, несколько месяцев назад было одобрено создание фонда объемом 90 миллиардов евро в поддержку Киева на ближайшие два года. Кроме того, недавно был объявлен план перевооружения Европы объемом 800 миллиардов евро.

"В прессе писали, что Россия якобы терпит поражение, что ее экономика находится в катастрофическом состоянии и страна стоит на пороге коллапса. Тогда возникает вопрос: если Россия действительно находится на грани краха и увязла в Донбассе , зачем нам тратить 800 миллиардов евро на защиту от страны, которая, как утверждается, не способна продвинуться вперед?" - сказал евродепутат.