Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, заявил евродепутат - РИА Новости, 05.03.2026
15:29 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/evropa-2078770381.html
Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, заявил евродепутат
Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, заявил евродепутат
в мире
европа
украина
россия
евросоюз
европа
украина
россия
в мире, европа, украина, россия, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Россия, Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
РИМ, 5 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, сделав ее одной из сторон, расплачивающихся за последствия кризиса, заявил лидер новой итальянской партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи.
"Конфликт на Украине привел нас к катастрофе. Первыми, кто платит за его последствия, становятся украинцы, которые получают смерть, разрушение и бедность, но потом (платят - ред.) и европейцы", - заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.
Рютте признал, что конфликт в Иране может негативно повлиять на Украину
Вчера, 15:05
Ванначчи напомнил, что бывший глава Европейского центрального банка и экс-премьер Италии Марио Драги в недавнем докладе о конкурентоспособности Евросоюза заявил о трёх причинах кризисной ситуации в европейской экономике, назвав глобализацию и международную напряженность.
"Третья причина - это отказ Европы от своего главного поставщика дешевой энергии, которым была Россия", - заявил глава новой правой партии.
Последствия нестабильности и конфликта, в том числе на Ближнем Востоке, стали для Европы тревожным сигналом, продемонстрировав уязвимость энергетической политики ЕС, отметил генерал в отставке.
"Отсутствие реальной диверсификации источников энергоснабжения сделало нас зависимыми от поставок из определенных регионов мира. И сегодня именно Европа платит цену войны", - отметил он.
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Вчера, 14:47
Ванначчи подчеркнул, что Украина уже получает поддержку с экономической точки зрения. По его словам, несколько месяцев назад было одобрено создание фонда объемом 90 миллиардов евро в поддержку Киева на ближайшие два года. Кроме того, недавно был объявлен план перевооружения Европы объемом 800 миллиардов евро.
"В прессе писали, что Россия якобы терпит поражение, что ее экономика находится в катастрофическом состоянии и страна стоит на пороге коллапса. Тогда возникает вопрос: если Россия действительно находится на грани краха и увязла в Донбассе, зачем нам тратить 800 миллиардов евро на защиту от страны, которая, как утверждается, не способна продвинуться вперед?" - сказал евродепутат.
Он выразил мнение, что подобные решения требуют более тщательной оценки и анализа, поскольку речь идет о средствах, которые будут выплачиваться за счет общего долга Евросоюза.
План по ускоренному вступлению Украины в ЕС обречен, пишут СМИ
Вчера, 10:48
 
Обсуждения
