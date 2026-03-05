https://ria.ru/20260305/evropa-2078770381.html
Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, заявил евродепутат
Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, заявил евродепутат - РИА Новости, 05.03.2026
Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, заявил евродепутат
Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, сделав ее одной из сторон, расплачивающихся за последствия кризиса, заявил лидер новой итальянской партии... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:29:00+03:00
2026-03-05T15:29:00+03:00
2026-03-05T15:29:00+03:00
в мире
европа
украина
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260305/ryutte-2078760842.html
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078752903.html
https://ria.ru/20260305/plan-2078675575.html
европа
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, россия, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Россия, Евросоюз
Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, заявил евродепутат
Евродепутат Ванначчи: конфликт на Украине привел Европу к катастрофе
РИМ, 5 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, сделав ее одной из сторон, расплачивающихся за последствия кризиса, заявил лидер новой итальянской партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи.
"Конфликт на Украине
привел нас к катастрофе. Первыми, кто платит за его последствия, становятся украинцы, которые получают смерть, разрушение и бедность, но потом (платят - ред.) и европейцы", - заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме
.
Ванначчи напомнил, что бывший глава Европейского центрального банка
и экс-премьер Италии Марио Драги
в недавнем докладе о конкурентоспособности Евросоюза заявил о трёх причинах кризисной ситуации в европейской экономике, назвав глобализацию и международную напряженность.
"Третья причина - это отказ Европы
от своего главного поставщика дешевой энергии, которым была Россия", - заявил глава новой правой партии.
Последствия нестабильности и конфликта, в том числе на Ближнем Востоке
, стали для Европы тревожным сигналом, продемонстрировав уязвимость энергетической политики ЕС
, отметил генерал в отставке.
"Отсутствие реальной диверсификации источников энергоснабжения сделало нас зависимыми от поставок из определенных регионов мира. И сегодня именно Европа платит цену войны", - отметил он.
Ванначчи подчеркнул, что Украина уже получает поддержку с экономической точки зрения. По его словам, несколько месяцев назад было одобрено создание фонда объемом 90 миллиардов евро в поддержку Киева
на ближайшие два года. Кроме того, недавно был объявлен план перевооружения Европы объемом 800 миллиардов евро.
"В прессе писали, что Россия
якобы терпит поражение, что ее экономика находится в катастрофическом состоянии и страна стоит на пороге коллапса. Тогда возникает вопрос: если Россия действительно находится на грани краха и увязла в Донбассе
, зачем нам тратить 800 миллиардов евро на защиту от страны, которая, как утверждается, не способна продвинуться вперед?" - сказал евродепутат.
Он выразил мнение, что подобные решения требуют более тщательной оценки и анализа, поскольку речь идет о средствах, которые будут выплачиваться за счет общего долга Евросоюза.