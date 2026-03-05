Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ситуация на Ближнем Востоке может обнажить уязвимость Европы
10:34 05.03.2026
СМИ: ситуация на Ближнем Востоке может обнажить уязвимость Европы
в мире
ближний восток
европа
украина
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
в мире, ближний восток, европа, украина, военная операция сша и израиля против ирана, иран, сша
В мире, Ближний Восток, Европа, Украина, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, США
СМИ: ситуация на Ближнем Востоке может обнажить уязвимость Европы

Euractiv: конфликт на Ближнем Востоке рискует обнажить уязвимость Европы

Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Военный конфликт на Ближнем Востоке рискует обнажить уязвимость европейских стран, пишет издание Euractiv.
"Война уже, по-видимому, перерастает в более широкий региональный конфликт, который рискует вновь обнажить геополитическую и экономическую уязвимость Европы и то, насколько трудно ей достичь стратегической автономии", - говорится в материале.
СМИ: ситуация вокруг Ирана вызвала разногласия между Каллас и фон дер Ляйен
3 марта, 10:55
Как подчеркивает издание, Европа, в частности, уязвима перед скачком цен на энергоносители. Кроме того, отмечается, что европейцев волнует возможное влияние ближневосточного конфликта на конфликт на Украине.
Издание также указывает на усиливающийся раскол в трансатлантическом альянсе.
"Эти расколы усиливаются, особенно среди самих европейцев, что лишь подпитывает ощущение (их - ред.) геополитической бесполезности. Европейцы, которые четыре года настаивали на нерушимости международного порядка, основанного на правилах, в контексте обороны Украины, рискуют столкнуться с обвинениями в лицемерии и двойных стандартах, если откажутся от своей приверженности международному праву", - указывает Euractiv.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Несколько стран Европы в гневе из-за ситуации на Ближнем Востоке, пишет FT
2 марта, 10:28
 
