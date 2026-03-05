"Эти расколы усиливаются, особенно среди самих европейцев, что лишь подпитывает ощущение (их - ред.) геополитической бесполезности. Европейцы, которые четыре года настаивали на нерушимости международного порядка, основанного на правилах, в контексте обороны Украины, рискуют столкнуться с обвинениями в лицемерии и двойных стандартах, если откажутся от своей приверженности международному праву", - указывает Euractiv.