Рейтинг@Mail.ru
Европе грозит новый кризис в энергетике, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/evropa-2078665921.html
Европе грозит новый кризис в энергетике, пишут СМИ
Европе грозит новый кризис в энергетике, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Европе грозит новый кризис в энергетике, пишут СМИ
Европа может столкнуться с новым энергетическим кризисом из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая ограничила судоходство в Ормузском проливе и усилила... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:16:00+03:00
2026-03-05T10:16:00+03:00
в мире
ближний восток
европа
ормузский пролив
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b858cfe3cb10e53adc2d8117d191d47b.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078615220.html
https://ria.ru/20260304/putin-2078586347.html
ближний восток
европа
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_322eedffccb04a4969adcedc94b5e31a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, европа, ормузский пролив, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Европа, Ормузский пролив, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Европе грозит новый кризис в энергетике, пишут СМИ

FT: Европе грозит новый кризис в энергетике из-за эскалации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Европа может столкнуться с новым энергетическим кризисом из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая ограничила судоходство в Ормузском проливе и усилила конкуренцию за поставки энергоресурсов, что также усугубляется низкими запасами газа в ЕС, пишет газета Financial Times.
"Война на Ближнем Востоке привела к росту цен на газ в Европе до самого высокого уровня с 2023 года в начале этой недели, что грозит континенту очередным энергетическим кризисом", - говорится в статье.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп назвал европейцев сосунками за покупку ветрогенераторов у Китая
Вчера, 00:11
По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе 3 марта превысили 780 долларов за тысячу кубометров впервые со 2 февраля 2023 года. По итогам торгов 4 марта цена составила уже около 600 долларов, что все еще примерно на 53% выше, чем до эскалации, когда стоимость составляла 390 долларов.
Издание также сообщает, что танкер со сжиженным природным газом (СПГ), который изначально направлялся во Францию, стал первым грузом в Атлантическом океане, перенаправившимся в Азию, что свидетельствует об усилении конкуренции за поставки.
Все это накладывается на то время, когда особенно холодная зима истощила европейские запасы газа, указывается в материале. Как выяснило РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), запасы газа в подземных хранилищах Европы 28 февраля опустились ниже 30%, это один из самых низких показателей для конца февраля за все время наблюдений.
Вместе с этим на фоне ситуации вокруг Ирана катарская госкомпания-производитель сжиженного природного газа QatarEnergy объявила о форс-мажоре. Европа получает из Катара лишь около 10% своего СПГ, но если конкуренция за поставки поддержит цены, то это ускорит инфляцию и сдержит экономический рост, особенно в Италии и Германии, так как они в большей степени зависят от импорта СПГ, указано в статье.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в Европу - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в Европу прямо сейчас
4 марта, 20:32
 
В миреБлижний ВостокЕвропаОрмузский проливЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала