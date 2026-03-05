Европе грозит новый кризис в энергетике, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Европа может столкнуться с новым энергетическим кризисом из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая ограничила судоходство в Ормузском проливе и усилила конкуренцию за поставки энергоресурсов, что также усугубляется низкими запасами газа в ЕС, пишет газета Financial Times.

"Война на Ближнем Востоке привела к росту цен на газ в Европе до самого высокого уровня с 2023 года в начале этой недели, что грозит континенту очередным энергетическим кризисом", - говорится в статье

По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе 3 марта превысили 780 долларов за тысячу кубометров впервые со 2 февраля 2023 года. По итогам торгов 4 марта цена составила уже около 600 долларов, что все еще примерно на 53% выше, чем до эскалации, когда стоимость составляла 390 долларов.

Издание также сообщает, что танкер со сжиженным природным газом (СПГ), который изначально направлялся во Францию , стал первым грузом в Атлантическом океане , перенаправившимся в Азию , что свидетельствует об усилении конкуренции за поставки.

Все это накладывается на то время, когда особенно холодная зима истощила европейские запасы газа, указывается в материале. Как выяснило РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), запасы газа в подземных хранилищах Европы 28 февраля опустились ниже 30%, это один из самых низких показателей для конца февраля за все время наблюдений.