Запрет на заход судов в эстонские воды лишил водолазов работы, пишут СМИ
Запрет властями Эстонии на заход в эстонские территориальные воды судов, направляющихся в российские порты, ударил по профессиональным водолазам, лишив их... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:37:00+03:00
2026-03-05T15:37:00+03:00
2026-03-05T15:37:00+03:00
в мире
эстония
эстония
в мире, эстония
ERR: запрет Эстонии на заход судов в российские порты лишил водолазов работы
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Запрет властями Эстонии на заход в эстонские территориальные воды судов, направляющихся в российские порты, ударил по профессиональным водолазам, лишив их работы, сообщает телерадиокомпания ERR.
Как пишет телерадиокомпания, Эстония
19 января ввела запрет торговым судам, направляющимся в российские порты или из них, заходить в свои территориальные воды.
"Это решение повлияло на работу местных профессиональных водолазов... Эстония запретила заход таких судов в свои воды, что фактически лишило специалистов работы", - говорится в сообщении
.
ERR отмечает, что многие судовладельцы предпочитают рейдовое обслуживание, поскольку оно выходит дешевле, чем в порту. Как указывает телерадиокомпания, теперь даже требующие ремонта суда могут получить отказ на заход и осмотр.