Запрет на заход судов в эстонские воды лишил водолазов работы, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Запрет властями Эстонии на заход в эстонские территориальные воды судов, направляющихся в российские порты, ударил по профессиональным водолазам, лишив их работы, сообщает телерадиокомпания ERR.

ERR отмечает, что многие судовладельцы предпочитают рейдовое обслуживание, поскольку оно выходит дешевле, чем в порту. Как указывает телерадиокомпания, теперь даже требующие ремонта суда могут получить отказ на заход и осмотр.