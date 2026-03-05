Рейтинг@Mail.ru
Запрет на заход судов в эстонские воды лишил водолазов работы, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/estoniya-2078773887.html
Запрет на заход судов в эстонские воды лишил водолазов работы, пишут СМИ
Запрет на заход судов в эстонские воды лишил водолазов работы, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Запрет на заход судов в эстонские воды лишил водолазов работы, пишут СМИ
Запрет властями Эстонии на заход в эстонские территориальные воды судов, направляющихся в российские порты, ударил по профессиональным водолазам, лишив их... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:37:00+03:00
2026-03-05T15:37:00+03:00
в мире
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/14/1531961439_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_69f8270c02f2dadb8ac1a38a147d3c73.jpg
https://ria.ru/20260304/ledokol-2078533712.html
https://ria.ru/20260304/estonija-2078532661.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/14/1531961439_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_339ecef7e12da3a86eeaa90b1341cd6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония
В мире, Эстония
Запрет на заход судов в эстонские воды лишил водолазов работы, пишут СМИ

ERR: запрет Эстонии на заход судов в российские порты лишил водолазов работы

CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
Порт Таллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Запрет властями Эстонии на заход в эстонские территориальные воды судов, направляющихся в российские порты, ударил по профессиональным водолазам, лишив их работы, сообщает телерадиокомпания ERR.
Как пишет телерадиокомпания, Эстония 19 января ввела запрет торговым судам, направляющимся в российские порты или из них, заходить в свои территориальные воды.
Акватория Финского залива - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Посольство России прокомментировало ноту Эстонии из-за ледокола "Мурманск"
4 марта, 17:20
"Это решение повлияло на работу местных профессиональных водолазов... Эстония запретила заход таких судов в свои воды, что фактически лишило специалистов работы", - говорится в сообщении.
ERR отмечает, что многие судовладельцы предпочитают рейдовое обслуживание, поскольку оно выходит дешевле, чем в порту. Как указывает телерадиокомпания, теперь даже требующие ремонта суда могут получить отказ на заход и осмотр.
Эстонский военный корабль в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Посольство России: Эстония готова упростить порядок захода в береговые воды
4 марта, 17:18
 
В миреЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала