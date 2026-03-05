Рейтинг@Mail.ru
ЕС заплатит цену за молчание о действиях Израиля и США, заявил МИД Ирана
16:54 05.03.2026
ЕС заплатит цену за молчание о действиях Израиля и США, заявил МИД Ирана
ЕС заплатит цену за молчание о действиях Израиля и США, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
ЕС заплатит цену за молчание о действиях Израиля и США, заявил МИД Ирана
Страны Европейского союза рано или поздно "заплатят цену", если будут молчать об атаках США и Израиля на Иран, нарушающих международное право, заявил... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
оон
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана, оон
В мире, Иран, США, Израиль, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана, ООН
ЕС заплатит цену за молчание о действиях Израиля и США, заявил МИД Ирана

МИД Ирана Багаеи: ЕС заплатит цену за молчание о нарушении права Израилем и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
МАДРИД, 5 мар - РИА Новости. Страны Европейского союза рано или поздно "заплатят цену", если будут молчать об атаках США и Израиля на Иран, нарушающих международное право, заявил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаеи.
"Если Европа или Европейский союз, которые всегда подчёркивают важность международного права и прав человека, будут молчать перед этой агрессией против международного права, то рано или поздно все страны заплатят за это цену", - сказал дипломат в интервью испанскому телеканалу TVE.
Газовоз - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Эксперт рассказал, на какой шаг может решиться ЕС в условиях энергокризиса
Вчера, 16:22
Багаеи назвал Иран жертвой агрессии и отметил, что республика действует в рамках права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.
Он также заявил, что Тегеран не намерен атаковать страны региона и стремится сохранять добрососедские отношения с соседними государствами, в том числе арабскими и мусульманскими странами.
В то же время представитель МИД Ирана обвинил США в использовании территорий соседних государств для подготовки и проведения атак против Ирана. Багаеи подчеркнул, что иранские вооружённые силы наносят удары только по военным целям и действуют с осторожностью, чтобы не поражать гражданские объекты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ЕС может ослабить санкции против России из-за ситуации в Иране, пишут СМИ
Вчера, 15:52
 
В миреИранСШАИзраильЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против ИранаООН
 
 
