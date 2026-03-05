ЕС заплатит цену за молчание о действиях Израиля и США, заявил МИД Ирана

МАДРИД, 5 мар - РИА Новости. Страны Европейского союза рано или поздно "заплатят цену", если будут молчать об атаках США и Израиля на Иран, нарушающих международное право, заявил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаеи.
Он также заявил, что Тегеран не намерен атаковать страны региона и стремится сохранять добрососедские отношения с соседними государствами, в том числе арабскими и мусульманскими странами.
В то же время представитель МИД Ирана обвинил США в использовании территорий соседних государств для подготовки и проведения атак против Ирана. Багаеи подчеркнул, что иранские вооружённые силы наносят удары только по военным целям и действуют с осторожностью, чтобы не поражать гражданские объекты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.