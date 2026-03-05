Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС может помочь Украине в ремонте нефтепровода "Дружба"
05.03.2026
СМИ: ЕС может помочь Украине в ремонте нефтепровода "Дружба"
СМИ: ЕС может помочь Украине в ремонте нефтепровода "Дружба"
СМИ: ЕС может помочь Украине в ремонте нефтепровода "Дружба"

Рабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине финансовой и экспертной помощи для ремонта нефтепровода "Дружба", передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Европейский союз рассматривает возможность предоставления Украине финансовой помощи для ремонта нефтепровода "Дружба". Европейская комиссия может выделить поддержку через бюджетную помощь, которую она предоставляет Украине. ЕС также готов предоставить экспертную помощь", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фицо привел доказательства исправной работы "Дружбы"
4 марта, 14:06
Кроме того, по информации источников агентства, Еврокомиссия обсуждает с Киевом возможность отправки миссии по расследованию для проверки ущерба на нефтепроводе "Дружба".
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. Словакия в свою очередь объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Руководство обеих европейских стран неоднократно подчеркивало, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, а технических оснований для этого нет.
Издание Politico в четверг со ссылкой на евродипломатов писало, что несколько стран ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", однако Киев ответил резким отказом.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
Киев отказал ЕС на требование осмотреть "Дружбу", пишет Politico
Вчера, 10:09
 
В миреУкраинаКиевСловакияЕвросоюзЕврокомиссияPoliticoМирный план США по Украине
 
 
