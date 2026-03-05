СМИ: ЕС может помочь Украине в ремонте нефтепровода "Дружба"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине финансовой и экспертной помощи для ремонта нефтепровода "Дружба", передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Кроме того, по информации источников агентства, Еврокомиссия обсуждает с Киевом возможность отправки миссии по расследованию для проверки ущерба на нефтепроводе "Дружба".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. Словакия в свою очередь объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Руководство обеих европейских стран неоднократно подчеркивало, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, а технических оснований для этого нет.
Издание Politico в четверг со ссылкой на евродипломатов писало, что несколько стран ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", однако Киев ответил резким отказом.