Военный эксперт прокомментировал возможность применения пятой статьи НАТО

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Тегеран наносит только ответные оборонительные удары по военной инфраструктуре США и Израиля, что не должно повлечь применение статьи 5 устава НАТО, поделился мнением в беседе с РИА Новости военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.

"Нужно понимать, что даже если вдруг Турция действительно апеллирует к пятой статье НАТО, дальше начинается очень сложный, многосторонний процесс консультаций. Каким образом те или иные страны НАТО выделят часть своих национальных военных, политических, экономических ресурсов для участия в таком гипотетическом конфликте с Ираном. И тут возникает коллизия, насколько страны готовы к такого рода военной эскалации. Мы видим, что часть европейских стран уже прямо высказались против", - подчеркнул он.