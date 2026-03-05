Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт прокомментировал возможность применения пятой статьи НАТО - РИА Новости, 05.03.2026
14:01 05.03.2026
Военный эксперт прокомментировал возможность применения пятой статьи НАТО
Тегеран наносит только ответные оборонительные удары по военной инфраструктуре США и Израиля, что не должно повлечь применение статьи 5 устава НАТО, поделился... РИА Новости, 05.03.2026
Военный эксперт прокомментировал возможность применения пятой статьи НАТО

Анпилогов: в НАТО не должны применить пятую статью против Ирана

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Тегеран наносит только ответные оборонительные удары по военной инфраструктуре США и Израиля, что не должно повлечь применение статьи 5 устава НАТО, поделился мнением в беседе с РИА Новости военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета была уничтожена в среду в небе над Турцией силами ПРО НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс подготовился к возможному задействованию статьи 5 договора организации о коллективной обороне в контексте войны против Ирана.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иранские ракеты не рассчитаны на удары по США, заявили в Тегеране
Вчера, 12:01
"Нужно понимать, что даже если вдруг Турция действительно апеллирует к пятой статье НАТО, дальше начинается очень сложный, многосторонний процесс консультаций. Каким образом те или иные страны НАТО выделят часть своих национальных военных, политических, экономических ресурсов для участия в таком гипотетическом конфликте с Ираном. И тут возникает коллизия, насколько страны готовы к такого рода военной эскалации. Мы видим, что часть европейских стран уже прямо высказались против", - подчеркнул он.
В то же время, Иран наносит удары по американским объектам в странах монархий Персидского залива. Страны региона формально осудили эти атаки и задействуют ВВС для защиты воздушного пространства, но не предприняли каких-то более агрессивных действий. Подобный подход при необходимости может выбрать и Турция, считает Анпилогов.
"Здравый анализ показывает (ответные удары Ирана – ред.) как действительно оборонительные действия в рамках такого сложного, многостороннего и гибридного конфликта... когда США очень широко задействуют формально структуру в якобы нейтральных странах", - сказал собеседник агентства.
В среду министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что ряд стран-членов Евросоюза разделяет позицию Испании о том, что военная операция против Ирана носит односторонний характер и не имеет международного мандата.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров прокомментировал возможное применение пятой статьи НАТО
Вчера, 11:31
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь власти США уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране, а Израиль заявляет об этом прямо.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
НАТО осудила Тегеран после сообщений о падении ракеты в Турции
4 марта, 17:24
 
В миреИранСШАИзраильМарк РюттеХосе Мануэль АльбаресНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
