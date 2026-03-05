Экономист объяснил снижение ВВП России в январе

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Снижение российской экономики в январе на 2,1% после декабрьского роста на 1,9% во многом обусловлено календарными факторами и холодной зимой, заявил РИА Новости директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

ВВП России в январе снизился на 2,1% в годовом выражении, сообщило в среду Минэкономразвития

"Во-первых, более холодный период привел к сокращению объемов строительных работ, о чем свидетельствует падение на 16% в годовом выражении в секторе строительства", - сказал Наметкин.

В частности, в январе прошлого года в период теплого зимнего периода наблюдались положительные темпы роста строительства (+6% в годовом выражении) в центральной части Российской Федерации, напомнил экономист.

"Во-вторых, рабочих дней было на два дня меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, что негативно отразилось на деловой активности. При учете календарного фактора снижение ВВП оказалось менее существенным (-0,8% в годовом выражении)", - добавил Наметкин.

По его оценке, текущий спад январского ВВП не является долгосрочным трендом, однако дальнейшие тенденции будут зависеть во многом от сигналов Банка России относительно параметров денежно-кредитной политики.