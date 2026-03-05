Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026
23:01 05.03.2026
Продолжение войны в Иране будет иметь высокую цену, заявил президент Египта
Продолжение войны в Иране будет иметь высокую цену, заявил президент Египта - РИА Новости, 05.03.2026
Продолжение войны в Иране будет иметь высокую цену, заявил президент Египта
Продолжение войны на Ближнем Востоке будет иметь высокую цену, Египет пытается предпринимать посреднические усилия для прекращения конфликта, заявил президент... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T23:01:00+03:00
2026-03-05T23:01:00+03:00
в мире
иран
египет
сша
абдель фаттах ас-сиси
али хаменеи
владимир путин
в мире, иран, египет, сша, абдель фаттах ас-сиси, али хаменеи, владимир путин
В мире, Иран, Египет, США, Абдель Фаттах ас-Сиси, Али Хаменеи, Владимир Путин
Продолжение войны в Иране будет иметь высокую цену, заявил президент Египта

Президент Египта ас-Сиси: продолжение войны в Иране будет иметь высокую цену

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 5 мар – РИА Новости. Продолжение войны на Ближнем Востоке будет иметь высокую цену, Египет пытается предпринимать посреднические усилия для прекращения конфликта, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Египет продолжает попытки предпринимать искренние и честные усилия по посредничеству для прекращения войны, потому что ее продолжение будет иметь высокую плату", - цитирует ас-Сиси его канцелярия.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад
Вчера, 22:41
По его словам, Египет стремился не допустить эскалацию, поскольку "хорошо знает на собственном опыте, что войны не приносят ничего, кроме разорения, разрушений и ущерба интересам и потенциалу народов".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Глава МИД Ирана пригрозил США катастрофой в случае наземного вторжения
Вчера, 21:33
 
