05.03.2026
Новости Подмосковья
 
13:13 05.03.2026
Почти 40 тысяч школьников в Подмосковье потренировались в сдаче ЕГЭ
Почти 40 тысяч школьников в Подмосковье потренировались в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 05.03.2026
Почти 40 тысяч школьников в Подмосковье потренировались в сдаче ЕГЭ
Тридцать восемь тысяч выпускников в Московской области приняли участие в тренировочном Едином государственном экзамене по математике (ЕГЭ), сообщает... РИА Новости, 05.03.2026
Почти 40 тысяч школьников в Подмосковье потренировались в сдаче ЕГЭ

Почти 40 тысяч школьников Подмосковья потренировались в сдаче ЕГЭ по математике

Сдача ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Тридцать восемь тысяч выпускников в Московской области приняли участие в тренировочном Едином государственном экзамене по математике (ЕГЭ), сообщает пресс-служба министерства образования региона.
В ходе тренировки 17 тысяч участников сдали математику базового уровня, а 21 тысяча — профильного. В мероприятии было задействовано 255 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В них работали руководители ППЭ, члены государственной экзаменационной комиссии, технические специалисты и организаторы.
На тренировке проверяли, как будут проходить экзамены. Отработали передачу материалов через интернет, печать и сканирование в аудиториях, протестировали оборудование. Также смоделировали такие нештатные ситуации, как замена станции печати и сканирования.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)ЭкзаменыШкола
 
 
