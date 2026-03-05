Почти 40 тысяч школьников в Подмосковье потренировались в сдаче ЕГЭ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Тридцать восемь тысяч выпускников в Московской области приняли участие в тренировочном Едином государственном экзамене по математике (ЕГЭ), сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В ходе тренировки 17 тысяч участников сдали математику базового уровня, а 21 тысяча — профильного. В мероприятии было задействовано 255 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В них работали руководители ППЭ, члены государственной экзаменационной комиссии, технические специалисты и организаторы.