Ефимов: "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 3 млн человек

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 3 миллионов человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ с момента его открытия, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он напомнил, что павильон открылся в 2017 году.

"Он входит в тройку самых популярных пространств ВДНХ. Более чем за восемь лет здесь разработали и показали около 20 тематических шоу, фильмов и видеоэкскурсий. Кроме того, за это время провели почти 10 тысяч экскурсий и более 1,1 тысячи викторин, в которых приняли участие свыше 21 тысячи человек", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении напоминается, что главным экспонатом является макет центральной части города площадью 429 квадратных метров. В миниатюре воссоздано более 23 тысяч зданий и сооружений. Кроме того, там проводятся экскурсии в аудио- и видеоформате.