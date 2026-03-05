https://ria.ru/20260305/efimov-2078561840.html
Ефимов: "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 3 млн человек
2026-03-05T11:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 3 миллионов человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ с момента его открытия, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что павильон открылся в 2017 году.
"Он входит в тройку самых популярных пространств ВДНХ. Более чем за восемь лет здесь разработали и показали около 20 тематических шоу, фильмов и видеоэкскурсий. Кроме того, за это время провели почти 10 тысяч экскурсий и более 1,1 тысячи викторин, в которых приняли участие свыше 21 тысячи человек", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении напоминается, что главным экспонатом является макет центральной части города площадью 429 квадратных метров. В миниатюре воссоздано более 23 тысяч зданий и сооружений. Кроме того, там проводятся экскурсии в аудио- и видеоформате.
В разные годы, как подчеркивается в сообщении, макет посещали иностранные делегации и высокопоставленные гости из Азербайджана, Мьянмы, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии, Сербии, Беларуси, Кубы, Вьетнама и Монголии.