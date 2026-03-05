https://ria.ru/20260305/dym-2078796051.html
Над северной частью Эр-Рияда поднимается дым
Над северной частью Эр-Рияда поднимается дым
Дым поднимается над северной частью столицы Саудовской Аравии Эр-Риядом, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 05.03.2026
Над северной частью Эр-Рияда поднимается дым
Reuters: дым поднимается над северной частью Эр-Рияда