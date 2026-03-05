Рейтинг@Mail.ru
16:28 05.03.2026 (обновлено: 17:34 05.03.2026)
Над северной частью Эр-Рияда поднимается дым
Над северной частью Эр-Рияда поднимается дым
Дым поднимается над северной частью столицы Саудовской Аравии Эр-Риядом, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
эр-рияд (город)
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, эр-рияд (город), израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Эр-Рияд (город), Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дым над Эр-Риядом, Саудовская Аравия. 5 марта 2026
Дым над Эр-Риядом, Саудовская Аравия. 5 марта 2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Дым поднимается над северной частью столицы Саудовской Аравии Эр-Риядом, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
"Над севером Эр-Рияда виден поднимающийся дым", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран атаковал место дислокации военных США в Ираке
