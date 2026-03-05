Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили ситуацию с нефтью в Европе
16:39 05.03.2026
В Госдуме оценили ситуацию с нефтью в Европе
Европа, благодаря действиям США в отношении Ирана, в обозримом будущем, скорее всего, будет потреблять в основном российскую нефть; режим Владимира Зеленского... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, россия, европа, венгрия, петер сийярто, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, госдума рф, politico
В мире, Россия, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, Госдума РФ, Politico
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Европа, благодаря действиям США в отношении Ирана, в обозримом будущем, скорее всего, будет потреблять в основном российскую нефть; режим Владимира Зеленского приложил немало сил, чтобы заблокировать нефтепровод "Дружба", но Европа внезапно оказалась зависимой именно от поставок из России, заявила РИА Новости депутат Госдумы Алена Аршинова.
Президент России Владимир Путин в среду на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Конфликт на Украине привел Европу к катастрофе, заявил евродепутат
Вчера, 15:29
"Дружба побеждает": именно нефтепровод в Европу станет в ближайшее время главным и стабильным маршрутом поставки нефти на НПЗ европейских стран. Европа, благодаря действиям США в отношении Ирана, в обозримом будущем, скорее всего, будет потреблять в основном российскую нефть", - сказала Аршинова.
Киев 27 января остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения трубопровода.
"Режим Зеленского приложил немало сил и стараний для того, чтобы заблокировать этот нефтепровод, но Европа внезапно оказалась зависимой именно от поставок из России, потому что нефть из Персидского залива пока не способна покинуть пределы мест своей добычи", - отметила депутат.
По ее словам, глава МИД Венгрии в ходе визита в Москву убедился, что Россия держит свое слово и всегда выполняет свои международные обязательства. Президент России говорил об этом на встрече с Сийярто, напомнила Аршинова.
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Песков объяснил предложение Путина об уходе России с газового рынка Европы
Вчера, 13:05
"Именно этого так не хватает западным странам - держать слово и взятые на себя обязательства выполнять. Мало кто из европейских лидеров может себе такое позволить. Сийярто просил за Венгрию, а спасет Европу от топливного кризиса", - добавила она.
Руководство Венгрии и Словакии неоднократно подчеркивало, что Киев перекрыл транзит по "Дружбе" по надуманным политическим причинам, а технических оснований для этого нет. Издание Politico в четверг со ссылкой на евродипломатов писало, что несколько стран ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", однако Киев ответил резким отказом.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. Словакия в свою очередь объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Европе грозит новый кризис в энергетике, пишут СМИ
Вчера, 10:16
 
В миреРоссияЕвропаВенгрияПетер СийяртоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзГосдума РФPolitico
 
 
