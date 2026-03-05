МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Европа, благодаря действиям США в отношении Ирана, в обозримом будущем, скорее всего, будет потреблять в основном российскую нефть; режим Владимира Зеленского приложил немало сил, чтобы заблокировать нефтепровод "Дружба", но Европа внезапно оказалась зависимой именно от поставок из России, заявила РИА Новости депутат Госдумы Алена Аршинова.

"Дружба побеждает": именно нефтепровод в Европу станет в ближайшее время главным и стабильным маршрутом поставки нефти на НПЗ европейских стран. Европа, благодаря действиям США в отношении Ирана , в обозримом будущем, скорее всего, будет потреблять в основном российскую нефть", - сказала Аршинова.

Словакию и Киев 27 января остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины Венгрию , ссылаясь на повреждения трубопровода.

"Режим Зеленского приложил немало сил и стараний для того, чтобы заблокировать этот нефтепровод, но Европа внезапно оказалась зависимой именно от поставок из России, потому что нефть из Персидского залива пока не способна покинуть пределы мест своей добычи", - отметила депутат.

По ее словам, глава МИД Венгрии в ходе визита в Москву убедился, что Россия держит свое слово и всегда выполняет свои международные обязательства. Президент России говорил об этом на встрече с Сийярто, напомнила Аршинова.

"Именно этого так не хватает западным странам - держать слово и взятые на себя обязательства выполнять. Мало кто из европейских лидеров может себе такое позволить. Сийярто просил за Венгрию, а спасет Европу от топливного кризиса", - добавила она.

Руководство Венгрии и Словакии неоднократно подчеркивало, что Киев перекрыл транзит по "Дружбе" по надуманным политическим причинам, а технических оснований для этого нет. Издание Politico в четверг со ссылкой на евродипломатов писало, что несколько стран ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", однако Киев ответил резким отказом.