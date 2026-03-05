Рейтинг@Mail.ru
"Новые люди" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, отметил Путин - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/duma-2078764637.html
"Новые люди" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, отметил Путин
"Новые люди" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, отметил Путин - РИА Новости, 05.03.2026
"Новые люди" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, отметил Путин
Представители "Новых людей" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, региональных парламентов, партия накопила уже солидный опыт работы в законодательных... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:16:00+03:00
2026-03-05T15:16:00+03:00
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg
https://ria.ru/20260305/gaz-2078718420.html
https://ria.ru/20260305/sotsuslugi-2078659850.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_20d89926de28e6b7d3e32d4a2e547419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
"Новые люди" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, отметил Путин

Путин: "Новые люди" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Представители "Новых людей" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, региональных парламентов, партия накопила уже солидный опыт работы в законодательных органах власти всех уровней, заявил президент России Владимир Путин.
"За прошедшие годы "Новые люди", самая молодая парламентская партия России, накопила уже солидный опыт работы в законодательных органах власти всех уровней. Своими значимыми, отвечающими запросам времени инициативами завоевало доверие значительного числа граждан. Представители партии вносят конструктивный вклад в деятельность Государственной Думы, региональных парламентов, органов муниципального самоуправления", - говорится в приветствии главы государства к участникам съезда партии "Новые люди", которое зачитал начальник управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Песков объяснил предложение Путина об уходе России с газового рынка Европы
Вчера, 13:05
Путин отметил, что представители партии уделяют приоритетное внимание таким важным проблемам, как развитие науки, образования и здравоохранения, внедрение передовых технологий, поддержка предпринимательства, в том числе молодежного, продвижение в обществе ценностей и здорового образа жизни.
"Отмечу ваш активный настрой на плодотворное взаимодействие с другими политическими партиями и общественными организациями для решения масштабных задач, стоящих перед страной. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна", - подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Путин утвердил перечень поручений в социальной сфере
Вчера, 09:52
 
РоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала