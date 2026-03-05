https://ria.ru/20260305/duma-2078764637.html
"Новые люди" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, отметил Путин
"Новые люди" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, отметил Путин - РИА Новости, 05.03.2026
"Новые люди" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, отметил Путин
Представители "Новых людей" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, региональных парламентов, партия накопила уже солидный опыт работы в законодательных... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:16:00+03:00
2026-03-05T15:16:00+03:00
2026-03-05T15:16:00+03:00
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg
https://ria.ru/20260305/gaz-2078718420.html
https://ria.ru/20260305/sotsuslugi-2078659850.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_20d89926de28e6b7d3e32d4a2e547419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
"Новые люди" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, отметил Путин
Путин: "Новые люди" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Представители "Новых людей" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, региональных парламентов, партия накопила уже солидный опыт работы в законодательных органах власти всех уровней, заявил президент России Владимир Путин.
"За прошедшие годы "Новые люди", самая молодая парламентская партия России
, накопила уже солидный опыт работы в законодательных органах власти всех уровней. Своими значимыми, отвечающими запросам времени инициативами завоевало доверие значительного числа граждан. Представители партии вносят конструктивный вклад в деятельность Государственной Думы, региональных парламентов, органов муниципального самоуправления", - говорится в приветствии главы государства к участникам съезда партии "Новые люди", которое зачитал начальник управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
Путин
отметил, что представители партии уделяют приоритетное внимание таким важным проблемам, как развитие науки, образования и здравоохранения, внедрение передовых технологий, поддержка предпринимательства, в том числе молодежного, продвижение в обществе ценностей и здорового образа жизни.
"Отмечу ваш активный настрой на плодотворное взаимодействие с другими политическими партиями и общественными организациями для решения масштабных задач, стоящих перед страной. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна", - подчеркнул президент.