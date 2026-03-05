"Новые люди" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, отметил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Представители "Новых людей" вносят конструктивный вклад в работу Госдумы, региональных парламентов, партия накопила уже солидный опыт работы в законодательных органах власти всех уровней, заявил президент России Владимир Путин.

"Отмечу ваш активный настрой на плодотворное взаимодействие с другими политическими партиями и общественными организациями для решения масштабных задач, стоящих перед страной. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна", - подчеркнул президент.