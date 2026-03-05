https://ria.ru/20260305/dubay-2078872030.html
Рейс в Казань из Дубая готовится к вылету на фоне воздушной тревоги
Рейс в Казань из Дубая готовится к вылету на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 05.03.2026
Рейс в Казань из Дубая готовится к вылету на фоне воздушной тревоги
Туристка из Калининграда Анастасия Полушина сообщила РИА Новости, что в Международном аэропорту Дубая сигнал воздушной тревоги звучит каждые 15- 20 минут, на... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:44:00+03:00
2026-03-05T22:44:00+03:00
2026-03-05T22:44:00+03:00
туризм
казань
дубай
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_0:119:3216:1928_1920x0_80_0_0_71b43da667af102f7bc9d231df6c71f5.jpg
https://ria.ru/20260305/dubay-2078862313.html
https://ria.ru/20260305/dubaj-2078846184.html
казань
дубай
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_2dd8cea5d79fffbe88aa14fdd4e9ed55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, дубай, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Казань, Дубай, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Рейс в Казань из Дубая готовится к вылету на фоне воздушной тревоги
РИА Новости: рейс в Казань из Дубая готовится к вылету на фоне воздушной тревоги
КАЛИНИНГРАД, 5 мар – РИА Новости. Туристка из Калининграда Анастасия Полушина сообщила РИА Новости, что в Международном аэропорту Дубая сигнал воздушной тревоги звучит каждые 15- 20 минут, на этом фоне готовится эвакуационный рейс в Казань.
По словам Анастасии, после обострения обстановки на Ближнем Востоке
28 февраля у ряда туристов возникли проблемы с выездом из региона. В четверг тем, кто не смог улететь 28 февраля, 1, 2 марта и до сегодняшнего дня, предложили только один рейс в Казань
. При этом в аэропорту Дубая
была объявлена ракетная опасность.
"Рейс эвакуационный один только в Казань. Завтра и послезавтра ни на Москву
, ни на Питер рейсов не будет... Воздушная тревога, сигнализация орет буквально каждые минут 15-20. Все, кто с нами, кто до Москвы, кто до Питера, кто до Новосибирска
, все с детьми приняли решение, что они лучше сейчас пройдут регистрацию и мы все полетим в этой обстановке", - сказала Анастасия.
Ранее Анастасия рассказала агентству, что должна была улететь 2 марта. Из-за закрытого воздушного пространства, все эти дни вынуждена была оставаться в Дубае. Туроператор за свой счет продлил отель сначала до 4 марта, затем до 6 марта.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.