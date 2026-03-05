Рейс в Казань из Дубая готовится к вылету на фоне воздушной тревоги

КАЛИНИНГРАД, 5 мар – РИА Новости. Туристка из Калининграда Анастасия Полушина сообщила РИА Новости, что в Международном аэропорту Дубая сигнал воздушной тревоги звучит каждые 15- 20 минут, на этом фоне готовится эвакуационный рейс в Казань.

По словам Анастасии, после обострения обстановки на Ближнем Востоке 28 февраля у ряда туристов возникли проблемы с выездом из региона. В четверг тем, кто не смог улететь 28 февраля, 1, 2 марта и до сегодняшнего дня, предложили только один рейс в Казань . При этом в аэропорту Дубая была объявлена ракетная опасность.

"Рейс эвакуационный один только в Казань. Завтра и послезавтра ни на Москву , ни на Питер рейсов не будет... Воздушная тревога, сигнализация орет буквально каждые минут 15-20. Все, кто с нами, кто до Москвы, кто до Питера, кто до Новосибирска , все с детьми приняли решение, что они лучше сейчас пройдут регистрацию и мы все полетим в этой обстановке", - сказала Анастасия.

Ранее Анастасия рассказала агентству, что должна была улететь 2 марта. Из-за закрытого воздушного пространства, все эти дни вынуждена была оставаться в Дубае. Туроператор за свой счет продлил отель сначала до 4 марта, затем до 6 марта.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.