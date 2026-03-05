Рейтинг@Mail.ru
Рейс в Казань из Дубая готовится к вылету на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 05.03.2026
22:44 05.03.2026
Рейс в Казань из Дубая готовится к вылету на фоне воздушной тревоги
Рейс в Казань из Дубая готовится к вылету на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 05.03.2026
Рейс в Казань из Дубая готовится к вылету на фоне воздушной тревоги
Туристка из Калининграда Анастасия Полушина сообщила РИА Новости, что в Международном аэропорту Дубая сигнал воздушной тревоги звучит каждые 15- 20 минут, на... РИА Новости, 05.03.2026
туризм
казань
дубай
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
казань
дубай
ближний восток
КАЛИНИНГРАД, 5 мар – РИА Новости. Туристка из Калининграда Анастасия Полушина сообщила РИА Новости, что в Международном аэропорту Дубая сигнал воздушной тревоги звучит каждые 15- 20 минут, на этом фоне готовится эвакуационный рейс в Казань.
По словам Анастасии, после обострения обстановки на Ближнем Востоке 28 февраля у ряда туристов возникли проблемы с выездом из региона. В четверг тем, кто не смог улететь 28 февраля, 1, 2 марта и до сегодняшнего дня, предложили только один рейс в Казань. При этом в аэропорту Дубая была объявлена ракетная опасность.
Сотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая запланировали на пятницу
Вчера, 21:13
"Рейс эвакуационный один только в Казань. Завтра и послезавтра ни на Москву, ни на Питер рейсов не будет... Воздушная тревога, сигнализация орет буквально каждые минут 15-20. Все, кто с нами, кто до Москвы, кто до Питера, кто до Новосибирска, все с детьми приняли решение, что они лучше сейчас пройдут регистрацию и мы все полетим в этой обстановке", - сказала Анастасия.
Ранее Анастасия рассказала агентству, что должна была улететь 2 марта. Из-за закрытого воздушного пространства, все эти дни вынуждена была оставаться в Дубае. Туроператор за свой счет продлил отель сначала до 4 марта, затем до 6 марта.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке
Вчера, 19:27
 
ТуризмКазаньДубайБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
