https://ria.ru/20260305/dubay-2078869723.html
Туристка рассказала, сколько времени провела в самолете из Дубая в Москву
Туристка рассказала, сколько времени провела в самолете из Дубая в Москву - РИА Новости, 05.03.2026
Туристка рассказала, сколько времени провела в самолете из Дубая в Москву
Туристка рассказала, как в общей сложности около 12 часов провела в самолете вывозного рейса из Дубая в Москву, так как сначала ждали резервный борт, а потом... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:24:00+03:00
2026-03-05T22:24:00+03:00
2026-03-05T22:24:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
москва
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260305/dubaj-2078863338.html
москва
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, москва, дубай
Военная операция США и Израиля против Ирана, Москва, Дубай
Туристка рассказала, сколько времени провела в самолете из Дубая в Москву
РИА Новости: туристка провела в самолете из Дубая в Москву около 12 часов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Туристка рассказала, как в общей сложности около 12 часов провела в самолете вывозного рейса из Дубая в Москву, так как сначала ждали резервный борт, а потом были дозаправка в Пакистане и пять часов в небе до пункта назначения.
"В 8.30 нас посадили в самолет и 2 часа мы сидели в самолете без вылета. Потом всех по громкой связи попросили выйти из-за неисправности борта. Нас всех выпустили в терминал, мы прождали еще час с небольшим и повезли к другому самолету", - рассказала РИА Новости Александра Митченко.
Она добавила, что сам перелет, по ее ощущениям, был тяжелый. "Летели 2 часа 45 минут до Пакистана
, потом еще 1 час 20 минут сидели в самолете на дозаправке в Пакистане. И еще 5 часов летели в Москву
. Кормили один раз омлетом", - сказала туристка.
По ее словам, все пассажиры безумно устали, так как перед этим еще более 8 часов провели в ожидании регистрации на рейс, но все равно рады вернуться домой.