Перелет из Дубая в Москву занял почти девять часов
21:16 05.03.2026
Перелет из Дубая в Москву занял почти девять часов
Перелет из Дубая в Москву занял почти девять часов
Российский турист рассказал РИА Новости, что перелет из Дубая в Москву занял почти девять часов, осуществлялся он с дозаправкой в Пакистане, но никто не... РИА Новости, 05.03.2026
москва, иран, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Москва, Иран, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Перелет из Дубая в Москву занял почти девять часов

РИА Новости: перелет из Дубая в Москву занял девять часов, но никто не жаловался

Самолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 мар - РИА Новости. Российский турист рассказал РИА Новости, что перелет из Дубая в Москву занял почти девять часов, осуществлялся он с дозаправкой в Пакистане, но никто не жаловался на долгое путешествие.
"В целом все было хорошо, рейс был с дозаправкой в Пакистане, из-за этого время полета увеличилось, но никто не жаловался. Перелет занял около 9 часов, через Иран был около 5-5,5 часов. Но это мелочи, главное, что выбрались", - рассказал турист о возвращении в Россию.
По его словам, в Москве он с семьей быстро сел на "Ласточку" до Нижнего Новгорода. "Сейчас уже отдыхаем дома", - подчеркнул турист.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Российский турист рассказал о громких хлопках в небе над Дубаем
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
