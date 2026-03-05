Рейтинг@Mail.ru
В Дубае прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 05.03.2026 (обновлено: 19:10 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/dubay-2078843245.html
В Дубае прозвучали сирены воздушной тревоги
В Дубае прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 05.03.2026
В Дубае прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в Дубае в ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:08:00+03:00
2026-03-05T19:10:00+03:00
в мире
дубай
иран
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829702371_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_7cb0c8a4cb7867a320669733f10091c7.jpg
https://ria.ru/20260305/vzryvy-2078841741.html
дубай
иран
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829702371_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_554a578e38a107e9bca9c643205c8057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, иран, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Иран, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дубае прозвучали сирены воздушной тревоги

Reuters: сирены воздушной тревоги звучат в Дубае

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Дубае в ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
"Сирены звучат в Дубае", - говорится в сообщении агентства.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Взрыв в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Абу-Даби прогремели взрывы
Вчера, 19:01
 
В миреДубайИранОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала