https://ria.ru/20260305/dubay-2078843245.html
В Дубае прозвучали сирены воздушной тревоги
В Дубае прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 05.03.2026
В Дубае прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в Дубае в ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:08:00+03:00
2026-03-05T19:08:00+03:00
2026-03-05T19:10:00+03:00
в мире
дубай
иран
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829702371_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_7cb0c8a4cb7867a320669733f10091c7.jpg
https://ria.ru/20260305/vzryvy-2078841741.html
дубай
иран
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829702371_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_554a578e38a107e9bca9c643205c8057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, иран, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Иран, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дубае прозвучали сирены воздушной тревоги
Reuters: сирены воздушной тревоги звучат в Дубае