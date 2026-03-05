Рейтинг@Mail.ru
Туристов предупредили об очередном переносе рейса из Дубая в Петербург - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:24 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/dubay-2078768169.html
Туристов предупредили об очередном переносе рейса из Дубая в Петербург
Туристов предупредили об очередном переносе рейса из Дубая в Петербург - РИА Новости, 05.03.2026
Туристов предупредили об очередном переносе рейса из Дубая в Петербург
Туристов, собиравшихся вылететь 5 марта из Дубая в Санкт-Петербург, предупредили об очередном переносе рейса, туроператор продлил ваучер на проживание до 6... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:24:00+03:00
2026-03-05T15:24:00+03:00
туризм
дубай
сша
иран
пулково (аэропорт)
flydubai
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077474591_0:139:3140:1905_1920x0_80_0_0_28f2f7d8bd4ca1b86e0822cae92def11.jpg
https://ria.ru/20260305/rossijane-2078767852.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077474591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bda2e8888b1eb4f3075603ed0c7889a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, сша, иран, пулково (аэропорт), flydubai, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Дубай, США, Иран, Пулково (аэропорт), Flydubai, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристов предупредили об очередном переносе рейса из Дубая в Петербург

РИА Новости: рейс из Дубая в Петербург перенесли на 6 марта

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкТабло в аэропорту
Табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Табло в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Туристов, собиравшихся вылететь 5 марта из Дубая в Санкт-Петербург, предупредили об очередном переносе рейса, туроператор продлил ваучер на проживание до 6 марта, сообщила РИА Новости туристка из Великого Новгорода Маргарита.
Женщина рассказала, что прилетела по путевке в Дубай в конце февраля и 3 марта должна была вылететь рейсом Flydubai в "Пулково", но вылет перенесли на 5 марта.
"Мы не вылетаем сегодня, опять продление ваучера до 6 марта. Об этом нам сообщила новгородский турагент", - сказала собеседница агентства.
Она также отметила, что временами слышит звуки работы ПВО, но продолжает посещать пляж.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство.
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала о поведении россиян в Дубае при работе ПВО
Вчера, 15:23
 
ТуризмДубайСШАИранПулково (аэропорт)FlydubaiВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала