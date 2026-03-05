Туристов предупредили об очередном переносе рейса из Дубая в Петербург

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Туристов, собиравшихся вылететь 5 марта из Дубая в Санкт-Петербург, предупредили об очередном переносе рейса, туроператор продлил ваучер на проживание до 6 марта, сообщила РИА Новости туристка из Великого Новгорода Маргарита.

Женщина рассказала, что прилетела по путевке в Дубай в конце февраля и 3 марта должна была вылететь рейсом Flydubai в " Пулково ", но вылет перенесли на 5 марта.

"Мы не вылетаем сегодня, опять продление ваучера до 6 марта. Об этом нам сообщила новгородский турагент", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что временами слышит звуки работы ПВО, но продолжает посещать пляж.