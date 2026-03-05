https://ria.ru/20260305/dubay-2078768169.html
Туристов предупредили об очередном переносе рейса из Дубая в Петербург
Туристов предупредили об очередном переносе рейса из Дубая в Петербург - РИА Новости, 05.03.2026
Туристов предупредили об очередном переносе рейса из Дубая в Петербург
Туристов, собиравшихся вылететь 5 марта из Дубая в Санкт-Петербург, предупредили об очередном переносе рейса, туроператор продлил ваучер на проживание до 6... РИА Новости, 05.03.2026
Туристов предупредили об очередном переносе рейса из Дубая в Петербург
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Туристов, собиравшихся вылететь 5 марта из Дубая в Санкт-Петербург, предупредили об очередном переносе рейса, туроператор продлил ваучер на проживание до 6 марта, сообщила РИА Новости туристка из Великого Новгорода Маргарита.
Женщина рассказала, что прилетела по путевке в Дубай
в конце февраля и 3 марта должна была вылететь рейсом Flydubai
в "Пулково
", но вылет перенесли на 5 марта.
"Мы не вылетаем сегодня, опять продление ваучера до 6 марта. Об этом нам сообщила новгородский турагент", - сказала собеседница агентства.
Она также отметила, что временами слышит звуки работы ПВО, но продолжает посещать пляж.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство.