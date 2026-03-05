https://ria.ru/20260305/dubay-2078704689.html
Туристка рассказала о резком росте цен на билеты из Дубая
Туристка рассказала о резком росте цен на билеты из Дубая - РИА Новости, 05.03.2026
Туристка рассказала о резком росте цен на билеты из Дубая
Стоимость билетов из Дубая в Москву, которые до ситуации вокруг Ирана стоили около 30 тысяч рублей, теперь возросла до 100 тысяч, а цена перелета из ОАЭ в... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:26:00+03:00
2026-03-05T12:26:00+03:00
2026-03-05T12:26:00+03:00
москва
ташкент
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_0:119:3216:1928_1920x0_80_0_0_71b43da667af102f7bc9d231df6c71f5.jpg
https://ria.ru/20260303/turist-2078117849.html
https://ria.ru/20260305/dubaj-2078674582.html
https://ria.ru/20260305/dubay-2078600335.html
москва
ташкент
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_2dd8cea5d79fffbe88aa14fdd4e9ed55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ташкент, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
Москва, Ташкент, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристка рассказала о резком росте цен на билеты из Дубая
РИА Новости: стоимость билетов из Дубая в Москву выросла до 100 тысяч рублей
МОСКВА 5 мар - РИА Новости. Стоимость билетов из Дубая в Москву, которые до ситуации вокруг Ирана стоили около 30 тысяч рублей, теперь возросла до 100 тысяч, а цена перелета из ОАЭ в Ташкент доходит до 380 тысяч рублей, рассказала РИА Новости российская туристка Людмила, вернувшаяся из Дубая.
В Москве
утром приземлился самолет с российскими туристами, которые прилетели из ОАЭ
вывозным рейсом.
"Цены повысились, конечно, на билеты. Авиакомпании очень жестко подняли цену. На этой ситуации такие деньги сделали. Нет, чтобы войти в положение людей. Мы не по своей воле там оставались. Конечно, надо вот как-то отслеживать, потому что это нереально. В такой час, наоборот, стоит… сконцентрироваться и оказать помощь, а не наживаться. Потому что уже на вылет денег нет у людей, где их брать? Если бы, допустим, только прилетели… а тут уже все, безденежье", - сказала Людмила.
Она отметила, что изначально билет стоил в одну сторону примерно 30 тысяч рублей.
"Теперь он за 100 (тысяч - ред.). И 130 (тысяч рублей - ред.) было, и 380 (тысяч рублей - ред.) было в Ташкент", - уточнила собеседница агентства.
Людмила добавила, что они с подругой успели купить два билета на прямые рейсы в Москву, а их детям пришлось лететь через Ташкент
.
"Вот они с Ташкента теперь будут добираться сюда, до Москвы", - пояснила женщина.
Кроме того, туристка читала о дорогостоящих билетах на чартерные рейсы.
"Чартерные рейсы якобы существуют, которые вывезут, кто за миллион (рублей - ред.), кто за миллион семьсот (тысяч рублей - ред.). Мы вообще на такие провокации не пошли", - заключила собеседница агентства.