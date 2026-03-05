Туристка рассказала о резком росте цен на билеты из Дубая

МОСКВА 5 мар - РИА Новости. Стоимость билетов из Дубая в Москву, которые до ситуации вокруг Ирана стоили около 30 тысяч рублей, теперь возросла до 100 тысяч, а цена перелета из ОАЭ в Ташкент доходит до 380 тысяч рублей, рассказала РИА Новости российская туристка Людмила, вернувшаяся из Дубая.

Москве утром приземлился самолет с российскими туристами, которые прилетели из ОАЭ вывозным рейсом.

"Цены повысились, конечно, на билеты. Авиакомпании очень жестко подняли цену. На этой ситуации такие деньги сделали. Нет, чтобы войти в положение людей. Мы не по своей воле там оставались. Конечно, надо вот как-то отслеживать, потому что это нереально. В такой час, наоборот, стоит… сконцентрироваться и оказать помощь, а не наживаться. Потому что уже на вылет денег нет у людей, где их брать? Если бы, допустим, только прилетели… а тут уже все, безденежье", - сказала Людмила.

Она отметила, что изначально билет стоил в одну сторону примерно 30 тысяч рублей.

"Теперь он за 100 (тысяч - ред.). И 130 (тысяч рублей - ред.) было, и 380 (тысяч рублей - ред.) было в Ташкент", - уточнила собеседница агентства.

Людмила добавила, что они с подругой успели купить два билета на прямые рейсы в Москву, а их детям пришлось лететь через Ташкент

"Вот они с Ташкента теперь будут добираться сюда, до Москвы", - пояснила женщина.

Кроме того, туристка читала о дорогостоящих билетах на чартерные рейсы.