Туристка из Москвы рассказала о работе ПВО в Дубае - РИА Новости, 05.03.2026
10:26 05.03.2026
Туристка из Москвы рассказала о работе ПВО в Дубае
Туристка из Москвы Аделя рассказала РИА Новости, что одной ночью в Дубае средства противовоздушной обороны (ПВО) работали почти беспрерывно, поэтому ей было... РИА Новости, 05.03.2026
иран, дубай, военная операция сша и израиля против ирана, сша, оаэ
Иран, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, ОАЭ
Туристка из Москвы рассказала о работе ПВО в Дубае

РИА Новости: одной ночью в Дубае ПВО работала почти беспрерывно

© AP Photo / Fatima ShbairРакета в небе над Дубаем, ОАЭ
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Туристка из Москвы Аделя рассказала РИА Новости, что одной ночью в Дубае средства противовоздушной обороны (ПВО) работали почти беспрерывно, поэтому ей было страшно.
"Мне страшновато было только, ПВО работала ночью. Одну ночь она работала вообще чуть ли не беспрерывно. Но дети уснули, слава богу, а мне было страшновато", - сказала собеседница агентства.
По её словам, обстановка была "неприятная", один раз она видела военный самолет в небе.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Вид на Дубай из иллюминатора самолета - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Вернувшаяся в Петербург россиянка рассказала, как пережила взрывы в Дубае
