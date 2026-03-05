Туристка из Москвы рассказала о работе ПВО в Дубае

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Туристка из Москвы Аделя рассказала РИА Новости, что одной ночью в Дубае средства противовоздушной обороны (ПВО) работали почти беспрерывно, поэтому ей было страшно.

"Мне страшновато было только, ПВО работала ночью. Одну ночь она работала вообще чуть ли не беспрерывно. Но дети уснули, слава богу, а мне было страшновато", - сказала собеседница агентства.

По её словам, обстановка была "неприятная", один раз она видела военный самолет в небе.