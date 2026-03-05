https://ria.ru/20260305/dubay-2078668954.html
Туристка из Москвы рассказала о работе ПВО в Дубае
Туристка из Москвы рассказала о работе ПВО в Дубае
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Туристка из Москвы Аделя рассказала РИА Новости, что одной ночью в Дубае средства противовоздушной обороны (ПВО) работали почти беспрерывно, поэтому ей было страшно.
"Мне страшновато было только, ПВО работала ночью. Одну ночь она работала вообще чуть ли не беспрерывно. Но дети уснули, слава богу, а мне было страшновато", - сказала собеседница агентства.
По её словам, обстановка была "неприятная", один раз она видела военный самолет в небе.
Иран
наносит удары по военным объектам США
на Ближнем Востоке
и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля
. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.