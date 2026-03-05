Туристка рассказала, как себя ведут жители Дубая при работе ПВО

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Жители Дубая вели привычную жизнь даже во время работы ПВО, благодаря чему туристы чувствовали себя в безопасности, рассказала РИА Новости российская туристка Людмила, вернувшаяся из Дубая.

Москве утром приземлился самолет с российскими туристами, которые прилетели из ОАЭ вывозным рейсом.

"В самом Дубае ПВО работала, но мы понимаем, что это, наоборот, защищает воздушное пространство… Шейхи приходили в "Дубай Молл", гуляли, сами показывали, что вот она - безопасность, мы с вами, вы под защитой. Было какое-то ощущение присутствия властей и их заботы", - сказала собеседница агентства.

Людмила отметила, что страх от звуков при работе ПВО у нее был только однажды, когда она впервые услышала, как сбивают ракеты.

"Впервые в своей жизни я услышала, как сбивают, когда мы в Парке цветов гуляли первого числа", - уточнила она.

Кроме того, женщина запомнила систему оповещения об экстренных ситуациях: каждому человеку приходит уведомление с сигналом на телефон. Власти ОАЭ предупреждают горожан и гостей об опасности, просят быть внимательными, отходить от окон и спускаться в подземную парковку.

"Мы там (на парковке - ред.) часа два посидели, наверное", - добавила в свою очередь подруга туристки Татьяна, с которой они вместе ездили отдыхать.