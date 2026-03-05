https://ria.ru/20260305/dubaj-2078863338.html
Туристка рассказала, как себя ведут жители Дубая при работе ПВО
Жители Дубая вели привычную жизнь даже во время работы ПВО, благодаря чему туристы чувствовали себя в безопасности, рассказала РИА Новости российская туристка... РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Жители Дубая вели привычную жизнь даже во время работы ПВО, благодаря чему туристы чувствовали себя в безопасности, рассказала РИА Новости российская туристка Людмила, вернувшаяся из Дубая.
В Москве
утром приземлился самолет с российскими туристами, которые прилетели из ОАЭ
вывозным рейсом.
"В самом Дубае ПВО работала, но мы понимаем, что это, наоборот, защищает воздушное пространство… Шейхи приходили в "Дубай Молл", гуляли, сами показывали, что вот она - безопасность, мы с вами, вы под защитой. Было какое-то ощущение присутствия властей и их заботы", - сказала собеседница агентства.
Людмила отметила, что страх от звуков при работе ПВО у нее был только однажды, когда она впервые услышала, как сбивают ракеты.
"Впервые в своей жизни я услышала, как сбивают, когда мы в Парке цветов гуляли первого числа", - уточнила она.
Кроме того, женщина запомнила систему оповещения об экстренных ситуациях: каждому человеку приходит уведомление с сигналом на телефон. Власти ОАЭ предупреждают горожан и гостей об опасности, просят быть внимательными, отходить от окон и спускаться в подземную парковку.
"Мы там (на парковке - ред.) часа два посидели, наверное", - добавила в свою очередь подруга туристки Татьяна, с которой они вместе ездили отдыхать.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.