Вернувшийся из Дубая турист не исключил, что поедет на отдых в ОАЭ осенью

КИШИНЕВ, 5 мар - РИА Новости. Вернувшийся домой в Россию из Дубая турист рассказал РИА Новости, что не исключает возможность возвращения на отдых в ОАЭ в конце ноября.

"Альтернатив мало, к сожалению. Особого негатива у нас не осталось, не исключаю, что в ноябре опять соберемся", - сказал турист.

По его словам, когда вместе с семьей они находились в Дубае , звуки взрывов слышали практически каждый день. "Но я видел как работает их ПВО и, в принципе, у меня особых беспокойств не было. Основное опасение - это не попасть под обломки. То есть было, скажем так, дискомфортно, но без паники. Мы ребенку сказали, что это звуки со стройки, он особо не вникал, возможно, так как еще маленький, ему 5 лет", - пояснил турист.

Собеседник сообщил, что после произошедшего в Дубае они решили теперь посмотреть в сторону покупки дачи. Он оговорился, что сказал это в шутку, но тем не менее не исключает, что покупка дачи может осуществиться и всерьез.

"Мы очень часто куда-то ездим, и вряд ли дача нам заменит путешествия. Мы не сторонники такого вида отдыха, скажу честно, но сейчас такая обстановка, что возможно все", - подчеркнул он.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока