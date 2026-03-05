Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала о воздушной тревоге в международном аэропорту Дубая
20:37 05.03.2026 (обновлено: 20:40 05.03.2026)
Туристка рассказала о воздушной тревоге в международном аэропорту Дубая
дубай, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Туристка рассказала о воздушной тревоге в международном аэропорту Дубая

CC BY 2.0 / Sebastian Stephan Thiel / DXB (404)Аэропорт Дубая
Аэропорт Дубая - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
CC BY 2.0 / Sebastian Stephan Thiel / DXB (404)
Аэропорт Дубая. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Туристка из Калининграда Анастасия Полушина сообщила РИА Новости о воздушной тревоге в международном аэропорту Дубая.
Ранее она рассказала, что в живой очереди на входе в аэропорт собралось несколько сотен человек. Сегодня из Дубая должны были вылететь рейсы в Россию, в том числе и задержанные ранее.
"Сработала воздушная тревога, всех в аэропорт резко запустили, все бегут, на всех айфонах сработало предупреждение о ракетной атаке", — сказала Анастасия.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран отвечает ударами по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
ДубайВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
