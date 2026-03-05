https://ria.ru/20260305/dubaj-2078857569.html
Туристка рассказала о воздушной тревоге в международном аэропорту Дубая
Туристка рассказала о воздушной тревоге в международном аэропорту Дубая
Туристка из Калининграда Анастасия Полушина сообщила РИА Новости о воздушной тревоге в международном аэропорту Дубая. РИА Новости, 05.03.2026
Туристка рассказала о воздушной тревоге в международном аэропорту Дубая
