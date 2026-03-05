Рейтинг@Mail.ru
В Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке - РИА Новости, 05.03.2026
19:27 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/dubaj-2078846184.html
В Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке
В Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке - РИА Новости, 05.03.2026
В Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке
Оповещения о возможной ракетной атаке пришли на телефоны в Дубае, жителей просят укрыться в ближайшем здании, не подходить к окнам и стеклянным дверям, сообщил... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:27:00+03:00
2026-03-05T19:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604442603_0:224:3243:2048_1920x0_80_0_0_32b37c331060c2ed2c8538d94649673a.jpg
в мире, дубай, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке

РИА Новости: в Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке

© AP Photo / Kamran JebreiliВысотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
ДУБАЙ, 5 мар - РИА Новости. Оповещения о возможной ракетной атаке пришли на телефоны в Дубае, жителей просят укрыться в ближайшем здании, не подходить к окнам и стеклянным дверям, сообщил РИА Новости очевидец Михаил.
"В связи с текущей ситуацией и потенциальной угрозой ракетного удара немедленно укройтесь в ближайшем безопасном здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств. Ожидайте дальнейших инструкций", - говорится в оповещении, полученном жителями.
Взлет самолета - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Не попавшие в Дубай россияне доехали из Баку до Махачкалы
Вчера, 19:08
