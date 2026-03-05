https://ria.ru/20260305/dubaj-2078846184.html
В Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке
В Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке - РИА Новости, 05.03.2026
В Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке
Оповещения о возможной ракетной атаке пришли на телефоны в Дубае, жителей просят укрыться в ближайшем здании, не подходить к окнам и стеклянным дверям, сообщил... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
дубай
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
оаэ
В Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке
