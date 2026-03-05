В Дубае жителям пришли оповещения о возможной ракетной атаке

ДУБАЙ, 5 мар - РИА Новости. Оповещения о возможной ракетной атаке пришли на телефоны в Дубае, жителей просят укрыться в ближайшем здании, не подходить к окнам и стеклянным дверям, сообщил РИА Новости очевидец Михаил.

"В связи с текущей ситуацией и потенциальной угрозой ракетного удара немедленно укройтесь в ближайшем безопасном здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств. Ожидайте дальнейших инструкций", - говорится в оповещении, полученном жителями.