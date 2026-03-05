Украинские туристы, застрявшие в ОАЭ, пожаловались на бездействие МИД

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Находящаяся в Дубае гражданка Украины пожаловалась, что, как и остальные украинские туристы, застряла в ОАЭ, а украинский МИД ничего не делает для их эвакуации или помощи с расселением.

"Мы застряли... Обстрелы волнуют нас не так, как вопрос, как отсюда выехать. Нам не помогает никто. МИД... их надо закрыть, они не имеют никакого смысла. Единственное, что они сделали, это попросили подать заявление для статистики, чтобы если с нами что-то случится, они сообщили статистику, сколько погибло украинцев", - приводятся гражданки в видеозаписи, опубликованной украинским изданием "Страна.ua".

По ее словам, все рейсы из Эмиратов отменены, а тем, у кого забронированный срок пребывания в отелях уже истек, приходится платить за дополнительные ночи. "Не знаю, сколько мы еще будем платить, не знаем на сколько еще бронировать (отель – ред.), не знаем, когда отсюда выедем... Я не знаю, что делать, где дальше жить, сколько жить", - поделилась девушка.