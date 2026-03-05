https://ria.ru/20260305/dubaj-2078746792.html
Украинские туристы, застрявшие в ОАЭ, пожаловались на бездействие МИД
Украинские туристы, застрявшие в ОАЭ, пожаловались на бездействие МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Украинские туристы, застрявшие в ОАЭ, пожаловались на бездействие МИД
Находящаяся в Дубае гражданка Украины пожаловалась, что, как и остальные украинские туристы, застряла в ОАЭ, а украинский МИД ничего не делает для их эвакуации... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:34:00+03:00
2026-03-05T14:34:00+03:00
2026-03-05T14:34:00+03:00
в мире
иран
сша
дубай
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_0:160:3101:1904_1920x0_80_0_0_2867936a79ad4830d03119a0b0c8fd15.jpg
https://ria.ru/20260305/dubay-2078668954.html
иран
сша
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7c072baa38886a94626e3c44b2ac8a75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, дубай, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Дубай, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Украинские туристы, застрявшие в ОАЭ, пожаловались на бездействие МИД
Застрявшие в Дубае украинские туристы пожаловались на бездействие МИД
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Находящаяся в Дубае гражданка Украины пожаловалась, что, как и остальные украинские туристы, застряла в ОАЭ, а украинский МИД ничего не делает для их эвакуации или помощи с расселением.
"Мы застряли... Обстрелы волнуют нас не так, как вопрос, как отсюда выехать. Нам не помогает никто. МИД... их надо закрыть, они не имеют никакого смысла. Единственное, что они сделали, это попросили подать заявление для статистики, чтобы если с нами что-то случится, они сообщили статистику, сколько погибло украинцев", - приводятся гражданки в видеозаписи, опубликованной украинским изданием "Страна.ua".
По ее словам, все рейсы из Эмиратов отменены, а тем, у кого забронированный срок пребывания в отелях уже истек, приходится платить за дополнительные ночи. "Не знаю, сколько мы еще будем платить, не знаем на сколько еще бронировать (отель – ред.), не знаем, когда отсюда выедем... Я не знаю, что делать, где дальше жить, сколько жить", - поделилась девушка.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
, в стране объявлен 40-дневный траур.