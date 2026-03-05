Рейтинг@Mail.ru
13:27 05.03.2026
Туристка рассказала, как ей пришлось покупать билеты из Дубая в Россию
Туристка рассказала, как ей пришлось покупать билеты из Дубая в Россию

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Вернувшаяся из Дубая туристка из России Алла рассказала РИА Новости, что после отмены обратного рейса новые билеты в РФ она вынуждена была покупать в порядке живой очереди в аэропорту.
Собеседница отметила, что сложности с заменой билетов из Дубая возникли в том числе, потому что, готовясь к поездке, она покупала билеты самостоятельно, а не через туроператора. И когда ее рейс отметили, она была в растерянности и на знала, что предпринять.
"Никто не предупреждал... В общем, просто поехали в аэропорт и в порядке живой очереди взяли себе пересадку на рейс", - сказала Алла.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Дубай - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала, как их выселяли из отеля в Дубае
Вчера, 02:47
 
