Туристка рассказала, как ей повезло улететь из Дубая в Москву
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российская туристка Элина рассказала РИА Новости, что смогла вовремя улететь из Дубая в Москву, так как попала на вывозной рейс, назначенный на изначально запланированный ею день вылета.
В Москве
утром приземлился самолет с российскими туристами, которые прилетели из ОАЭ
вывозным рейсом.
"Мы приехали 24 (февраля - ред.)... Нам повезло, потому что у нас сегодня должен был быть рейс, и нас как раз-таки на него посадили, и нас не задерживали вообще. То есть там есть люди, которые уже неделю отдыхают, и они не могут никак выехать, нам просто крупно повезло, и все", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что ее рейс в Москву на четверг отменился, но ей удалось попасть на вывозной рейс в тот же день.
"Нас, получается, не переселяли из отеля, а сразу отправили в аэропорт. Сказали, что вылет состоится", - пояснила Элина.
Собеседница агентства добавила, что пребывание в ОАЭ после начала ситуации вокруг Ирана
не сильно изменилось.
"Нас, конечно, поддерживали, просили не выходить из отеля, но отменяли все поездки, экскурсии, это самое обидное. Вот, и все, в основном", - отметила девушка.
Туристка подчеркнула, что не видела и не слышала никаких боевых действий.
"Мы находились в Шардже
, в Шардже было все тихо", - заключила Элина.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.