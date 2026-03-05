Туристка рассказала, как ей повезло улететь из Дубая в Москву

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российская туристка Элина рассказала РИА Новости, что смогла вовремя улететь из Дубая в Москву, так как попала на вывозной рейс, назначенный на изначально запланированный ею день вылета.

Москве утром приземлился самолет с российскими туристами, которые прилетели из ОАЭ вывозным рейсом.

"Мы приехали 24 (февраля - ред.)... Нам повезло, потому что у нас сегодня должен был быть рейс, и нас как раз-таки на него посадили, и нас не задерживали вообще. То есть там есть люди, которые уже неделю отдыхают, и они не могут никак выехать, нам просто крупно повезло, и все", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что ее рейс в Москву на четверг отменился, но ей удалось попасть на вывозной рейс в тот же день.

"Нас, получается, не переселяли из отеля, а сразу отправили в аэропорт. Сказали, что вылет состоится", - пояснила Элина.

Собеседница агентства добавила, что пребывание в ОАЭ после начала ситуации вокруг Ирана не сильно изменилось.

"Нас, конечно, поддерживали, просили не выходить из отеля, но отменяли все поездки, экскурсии, это самое обидное. Вот, и все, в основном", - отметила девушка.

Туристка подчеркнула, что не видела и не слышала никаких боевых действий.

"Мы находились в Шардже , в Шардже было все тихо", - заключила Элина.