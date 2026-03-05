Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала, как ей повезло улететь из Дубая в Москву - РИА Новости, 05.03.2026
10:44 05.03.2026
Туристка рассказала, как ей повезло улететь из Дубая в Москву
Туристка рассказала, как ей повезло улететь из Дубая в Москву - РИА Новости, 05.03.2026
Туристка рассказала, как ей повезло улететь из Дубая в Москву
Российская туристка Элина рассказала РИА Новости, что смогла вовремя улететь из Дубая в Москву, так как попала на вывозной рейс, назначенный на изначально... РИА Новости, 05.03.2026
москва, иран, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, дубай
Москва, Иран, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дубай
Туристка рассказала, как ей повезло улететь из Дубая в Москву

РИА Новости: туристке повезло попасть на рейс из Дубая в последний день отпуска

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российская туристка Элина рассказала РИА Новости, что смогла вовремя улететь из Дубая в Москву, так как попала на вывозной рейс, назначенный на изначально запланированный ею день вылета.
В Москве утром приземлился самолет с российскими туристами, которые прилетели из ОАЭ вывозным рейсом.
"Мы приехали 24 (февраля - ред.)... Нам повезло, потому что у нас сегодня должен был быть рейс, и нас как раз-таки на него посадили, и нас не задерживали вообще. То есть там есть люди, которые уже неделю отдыхают, и они не могут никак выехать, нам просто крупно повезло, и все", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что ее рейс в Москву на четверг отменился, но ей удалось попасть на вывозной рейс в тот же день.
"Нас, получается, не переселяли из отеля, а сразу отправили в аэропорт. Сказали, что вылет состоится", - пояснила Элина.
Собеседница агентства добавила, что пребывание в ОАЭ после начала ситуации вокруг Ирана не сильно изменилось.
"Нас, конечно, поддерживали, просили не выходить из отеля, но отменяли все поездки, экскурсии, это самое обидное. Вот, и все, в основном", - отметила девушка.
Туристка подчеркнула, что не видела и не слышала никаких боевых действий.
"Мы находились в Шардже, в Шардже было все тихо", - заключила Элина.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
