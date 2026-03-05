https://ria.ru/20260305/dtp-2078867531.html
В Карачаево-Черкесии человек погиб в ДТП
Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате столкновения двух легковых машин в Карачаево-Черкесии, сообщило ГУ МВД региона. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:56:00+03:00
2026
