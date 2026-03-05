Рейтинг@Mail.ru
В Карачаево-Черкесии человек погиб в ДТП
21:56 05.03.2026
В Карачаево-Черкесии человек погиб в ДТП
В Карачаево-Черкесии человек погиб в ДТП
Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате столкновения двух легковых машин в Карачаево-Черкесии, сообщило ГУ МВД региона. РИА Новости, 05.03.2026
В Карачаево-Черкесии человек погиб в ДТП

МВД: в Карачаево-Черкесии один человек погиб в ДТП, 4 госпитализировали

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 5 мар - РИА Новости. Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате столкновения двух легковых машин в Карачаево-Черкесии, сообщило ГУ МВД региона.
В четверг около 14.00 на 21-м километре федеральной автодороги "Подъезд к МЦО Архыз" произошло столкновение "Джили" и "Фольксваген Поло".
"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб пассажир "Поло". В лечебное учреждение доставлены четыре человека. Сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
