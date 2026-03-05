https://ria.ru/20260305/dtp-2078859717.html
В Саратовской области два человека погибли в ДТП
В Саратовской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 05.03.2026
В Саратовской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, шестеро пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональной службе спасения. РИА Новости, 05.03.2026
происшествия
саратовская область
саратовская область
Новости
САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональной службе спасения.
Авария произошла в 19.15 мск вблизи поселка Целинный Ершовского района. По данным спасателей, столкнулись Lada Largus и Hyundai.
"В результате ДТП из Lada два человека погибли и трое пострадали. Из второго автомобиля три человека пострадали. Все пострадавшие госпитализированы. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших", - сообщил собеседник агентства.