20:53 05.03.2026
В Саратовской области два человека погибли в ДТП
В Саратовской области два человека погибли в ДТП
происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональной службе спасения.
Авария произошла в 19.15 мск вблизи поселка Целинный Ершовского района. По данным спасателей, столкнулись Lada Largus и Hyundai.
"В результате ДТП из Lada два человека погибли и трое пострадали. Из второго автомобиля три человека пострадали. Все пострадавшие госпитализированы. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших", - сообщил собеседник агентства.
