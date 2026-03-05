В Саратовской области два человека погибли в ДТП

САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональной службе спасения.

Авария произошла в 19.15 мск вблизи поселка Целинный Ершовского района. По данным спасателей, столкнулись Lada Largus и Hyundai.