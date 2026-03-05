Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области автобус столкнулся с машиной, есть пострадавшие
08:21 05.03.2026 (обновлено: 09:10 05.03.2026)
В Новосибирской области автобус столкнулся с машиной, есть пострадавшие
В Новосибирской области автобус столкнулся с машиной, есть пострадавшие
Два человека, по предварительным данным, пострадали в дорожной аварии в Новосибирской области с участием автобуса, сообщает главк МВД. РИА Новости, 05.03.2026
2026
В Новосибирской области автобус столкнулся с машиной, есть пострадавшие

Последствия столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Новосибирской области
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
Последствия столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали в дорожной аварии в Новосибирской области с участием автобуса, сообщает главк МВД.
"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Краснозерском районе. Предварительно установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса пострадало два человека", - говорится в сообщении.
В свою очередь, СУСК по Новосибирской области организовал проверку "по факту ненадлежащего оказания услуг водителем рейсового автобуса". По данным ведомства, пострадавшие доставлены в медучреждение районного центра, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, а также проверить действия водителя маршрутного транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров", - сообщили в следственном управлении.
ДТП с рейсовым автобусом в Заиграевском районе в Бурятии - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Бурятии автобус опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником
4 марта, 16:29
 
