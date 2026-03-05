В Новосибирской области автобус столкнулся с машиной, есть пострадавшие

НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали в дорожной аварии в Новосибирской области с участием автобуса, сообщает главк МВД.

"В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, а также проверить действия водителя маршрутного транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров", - сообщили в следственном управлении.