В Новосибирской области автобус столкнулся с машиной, есть пострадавшие

НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали в дорожной аварии в Новосибирской области с участием автобуса, сообщает главк МВД.
"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Краснозерском районе. Предварительно установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса пострадало два человека", - говорится в сообщении.
В свою очередь, СУСК по Новосибирской области организовал проверку "по факту ненадлежащего оказания услуг водителем рейсового автобуса". По данным ведомства, пострадавшие доставлены в медучреждение районного центра, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, а также проверить действия водителя маршрутного транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров", - сообщили в следственном управлении.