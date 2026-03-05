Рейтинг@Mail.ru
ЕК ведет переговоры с Киевом по инспекции для оценки состояния "Дружбы"
16:42 05.03.2026
ЕК ведет переговоры с Киевом по инспекции для оценки состояния "Дружбы"
в мире, киев, украина, анна-каиса итконен, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Киев, Украина, Анна-Каиса Итконен, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Еврокомиссия ведет плотные переговоры с Украиной по инспекционной поездке для оценки состояния трубопровода "Дружба" и контролирует обеспечение альтернативных бесперебойных поставок в пострадавшие страны, сообщила РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"ЕС находится в тесном контакте с украинскими властями по этому вопросу и продолжает сотрудничать с пострадавшими странами для обеспечения безопасности поставок", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Владимир Зеленский
Фицо заявил, что полностью не верит Зеленскому
Вчера, 06:17
 
В миреКиевУкраинаАнна-Каиса ИтконенЕвросоюзЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
