У Словакии есть данные, опровергающие неисправность "Дружбы", пишут СМИ
У Словакии есть данные, опровергающие неисправность "Дружбы", пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
У Словакии есть данные, опровергающие неисправность "Дружбы", пишут СМИ
Словацкая информационная служба (разведка) располагает спутниковыми снимками, которые опровергают заявления Киева о том, что нефтепровод "Дружба" был поврежден... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:36:00+03:00
в мире
словакия
киев
венгрия
мирный план сша по украине
словакия
киев
венгрия
У Словакии есть данные, опровергающие неисправность "Дружбы", пишут СМИ
TASR: у разведки Словакии есть данные, опровергающие неисправность "Дружбы"