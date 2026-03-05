Рейтинг@Mail.ru
У Словакии есть данные, опровергающие неисправность "Дружбы", пишут СМИ
15:36 05.03.2026
У Словакии есть данные, опровергающие неисправность "Дружбы", пишут СМИ
Словацкая информационная служба (разведка) располагает спутниковыми снимками, которые опровергают заявления Киева о том, что нефтепровод "Дружба" был поврежден... РИА Новости, 05.03.2026
У Словакии есть данные, опровергающие неисправность "Дружбы", пишут СМИ

TASR: у разведки Словакии есть данные, опровергающие неисправность "Дружбы"

Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 5 мар - РИА Новости. Словацкая информационная служба (разведка) располагает спутниковыми снимками, которые опровергают заявления Киева о том, что нефтепровод "Дружба" был поврежден 27 января, что якобы сделало невозможным поставки нефти в Словакию и Венгрию, сообщила представитель спецслужбы Наталья Голубова.
"Словацкая информационная служба заявляет, что 27 января не происходило повреждение нефтепровода "Дружба", которое бы мешало транспортировке нефти в Словакию и Венгрию", - сообщило словацкое новостное издание TASR со ссылкой на Голубову в четверг.
По ее словам, эти данные подтверждают спутниковые снимки, полученные 21 февраля и 1 марта.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их скорого возобновления, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
