https://ria.ru/20260305/drony-2078868830.html
Глава Каховского округа Херсонской области попал под атаку дронов
Глава Каховского округа Херсонской области попал под атаку дронов - РИА Новости, 05.03.2026
Глава Каховского округа Херсонской области попал под атаку дронов
Глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что попал под атаку дронов, маневром машины удалось выжить ему и его... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:15:00+03:00
2026-03-05T22:15:00+03:00
2026-03-05T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20260305/pvo-2078868528.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
Глава Каховского округа Херсонской области попал под атаку дронов
Глава Каховского округа Херсонской области Филипчук попал под атаку дронов