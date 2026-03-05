Рейтинг@Mail.ru
Глава Каховского округа Херсонской области попал под атаку дронов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 05.03.2026
Глава Каховского округа Херсонской области попал под атаку дронов
Глава Каховского округа Херсонской области попал под атаку дронов - РИА Новости, 05.03.2026
Глава Каховского округа Херсонской области попал под атаку дронов
Глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что попал под атаку дронов, маневром машины удалось выжить ему и его... РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсонская область
Глава Каховского округа Херсонской области попал под атаку дронов

Глава Каховского округа Херсонской области Филипчук попал под атаку дронов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что попал под атаку дронов, маневром машины удалось выжить ему и его попутчику.
"Попали только что под дроновую атаку. Я и коллега живы. Автомобиль удержали на трассе. Хорошо не было встречки. Удалось уйти от следующего дрона", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Он добавил, что это не первое покушение на него.
"Точно и не последнее. Нацисты пытаются нас запугать. Это им не удастся", - добавил он.
