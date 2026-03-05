Рейтинг@Mail.ru
15:11 05.03.2026
Иранские дроны повредили взлетно-посадочную полосу аэропорта в Нахичевани
Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Нахичевани повреждена в результате ударов иранских дронов, сообщает азербайджанское агентство АПА.
БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Нахичевани повреждена в результате ударов иранских дронов, сообщает азербайджанское агентство АПА.
"В результате ударов дронов по Нахичеванскому аэропорту со стороны Ирана повреждена также взлетно-посадочная полоса… обломки дрона упали на взлетно-посадочную полосу аэропорта и в нескольких местах повредили асфальтовое покрытие", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Отмечается, что один из дронов упал на терминал аэропорта, зданию причинен серьезный ущерб, зафиксированы разрушения.
Азербайджан пригрозил Ирану ответом из-за упавших беспилотников
