Иранские дроны повредили взлетно-посадочную полосу аэропорта в Нахичевани
Иранские дроны повредили взлетно-посадочную полосу аэропорта в Нахичевани - РИА Новости, 05.03.2026
Иранские дроны повредили взлетно-посадочную полосу аэропорта в Нахичевани
Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Нахичевани повреждена в результате ударов иранских дронов, сообщает азербайджанское агентство АПА. РИА Новости, 05.03.2026
