Рейтинг@Mail.ru
На развитие туризма Новгородская область направит более 270 млн рублей - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/dronov-2078731001.html
На развитие туризма Новгородская область направит более 270 млн рублей
На развитие туризма Новгородская область направит более 270 млн рублей - РИА Новости, 05.03.2026
На развитие туризма Новгородская область направит более 270 млн рублей
Национальный проект "Туризм и гостеприимство" позволит направить более 270 миллионов рублей на развитие туристской инфраструктуры в Новгородской области,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:54:00+03:00
2026-03-05T13:54:00+03:00
александр дронов
новгородская область
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932307810_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ee2c5f7b4d145d4a07bea6afcd1c745.jpg
https://ria.ru/20260305/dronov-2078727606.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932307810_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_500084860fea440761c69f4e83096aac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дронов, новгородская область, туризм
Александр Дронов, Новгородская область, Туризм
На развитие туризма Новгородская область направит более 270 млн рублей

Дронов назвал туризм приоритетным направлением для новгородской экономики

© iStock.com / NataliaNaberezhnaiaВид на Кремль в Великом Новгороде
Вид на Кремль в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© iStock.com / NataliaNaberezhnaia
Вид на Кремль в Великом Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Национальный проект "Туризм и гостеприимство" позволит направить более 270 миллионов рублей на развитие туристской инфраструктуры в Новгородской области, рассказал губернатор региона Александр Дронов.
Он уточнил, что туризм остается приоритетным направлением для экономики региона. Турпоток растет: в 2025 году область посетили более 2,5 миллиона туристов. Отвечая на запросы требовательных гостей, регион формирует системный подход к туризму как экономике впечатлений. По словам Дронова, здесь важно всё: уникальное историческое наследие, современные отели, квалифицированный персонал и развитая инфраструктура.
"Наши горизонты на 2026 год уже определены. Национальный проект "Туризм и гостеприимство" позволит нам направить более 270 миллионов рублей на развитие туристской инфраструктуры. Откроем два новых объекта: СПА-отель в деревне Глебово Новгородского округа и отель "ТриА Старая Русса". Это более 100 номеров", - отметил Дронов.
Губернатор подчеркнул, что благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" уже более 30 предпринимателей получили поддержку на 150 миллионов рублей. Кроме того, льготный займ в размере 840 миллионов рублей позволил построить новый корпус курорта "Старая Русса". Регион также продолжить компенсировать бизнесу часть затрат на модернизацию оборудования.
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Дронов: лучший "Новгородский учитель" получит 500 тыс руб
Вчера, 13:47
 
Александр ДроновНовгородская областьТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала