На развитие туризма Новгородская область направит более 270 млн рублей
5.03.2026
На развитие туризма Новгородская область направит более 270 млн рублей
Национальный проект "Туризм и гостеприимство" позволит направить более 270 миллионов рублей на развитие туристской инфраструктуры в Новгородской области,... РИА Новости, 05.03.2026
На развитие туризма Новгородская область направит более 270 млн рублей
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Национальный проект "Туризм и гостеприимство" позволит направить более 270 миллионов рублей на развитие туристской инфраструктуры в Новгородской области, рассказал губернатор региона Александр Дронов.
Он уточнил, что туризм остается приоритетным направлением для экономики региона. Турпоток растет: в 2025 году область посетили более 2,5 миллиона туристов. Отвечая на запросы требовательных гостей, регион формирует системный подход к туризму как экономике впечатлений. По словам Дронова, здесь важно всё: уникальное историческое наследие, современные отели, квалифицированный персонал и развитая инфраструктура.
"Наши горизонты на 2026 год уже определены. Национальный проект "Туризм и гостеприимство" позволит нам направить более 270 миллионов рублей на развитие туристской инфраструктуры. Откроем два новых объекта: СПА-отель в деревне Глебово Новгородского округа и отель "ТриА Старая Русса". Это более 100 номеров", - отметил Дронов.
Губернатор подчеркнул, что благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" уже более 30 предпринимателей получили поддержку на 150 миллионов рублей. Кроме того, льготный займ в размере 840 миллионов рублей позволил построить новый корпус курорта "Старая Русса". Регион также продолжить компенсировать бизнесу часть затрат на модернизацию оборудования.