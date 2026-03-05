На развитие туризма Новгородская область направит более 270 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Национальный проект "Туризм и гостеприимство" позволит направить более 270 миллионов рублей на развитие туристской инфраструктуры в Новгородской области, рассказал губернатор региона Александр Дронов.

Он уточнил, что туризм остается приоритетным направлением для экономики региона. Турпоток растет: в 2025 году область посетили более 2,5 миллиона туристов. Отвечая на запросы требовательных гостей, регион формирует системный подход к туризму как экономике впечатлений. По словам Дронова, здесь важно всё: уникальное историческое наследие, современные отели, квалифицированный персонал и развитая инфраструктура.

"Наши горизонты на 2026 год уже определены. Национальный проект "Туризм и гостеприимство" позволит нам направить более 270 миллионов рублей на развитие туристской инфраструктуры. Откроем два новых объекта: СПА-отель в деревне Глебово Новгородского округа и отель "ТриА Старая Русса". Это более 100 номеров", - отметил Дронов.