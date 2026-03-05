Дронов: лучший "Новгородский учитель" получит 500 тыс руб

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Новый почетный статус "Новгородский учитель" будет учрежден в Новгородской области по инициативе регионального отделения партии "Единая Россия", победитель получит 500 тысяч рублей, рассказал губернатор региона Александр Дронов.

Губернатор отметил, что педагогам нужны особые меры поддержки: в областном бюджете запланировано 15 миллионов рублей для поощрения молодых специалистов, более 100 учителей ежемесячно будут получать дополнительно к зарплате 10 тысяч рублей.

"Полагаю необходимым отметить опытных, заслуженных специалистов отрасли. С инициативой учреждения почетного статуса "Новгородский учитель" выступило региональное отделение партии "Единая Россия". Предлагается ежегодно присваивать его на конкурсной основе лучшим в этой благородной профессии. Помимо общественного признания победители должны получать и солидную единовременную выплату – около 500 тысяч рублей", - сказал Дронов во время ежегодного послания.

Глава региона поручил министерству образования региона проработать этот вопрос и предусмотреть необходимый объем средств с 2026 по 2028 год.