Дронов: лучший "Новгородский учитель" получит 500 тыс руб
Дронов: лучший "Новгородский учитель" получит 500 тыс руб - РИА Новости, 05.03.2026
Дронов: лучший "Новгородский учитель" получит 500 тыс руб
Новый почетный статус "Новгородский учитель" будет учрежден в Новгородской области по инициативе регионального отделения партии "Единая Россия", победитель...
новгородская область
александр дронов
статус
новгородская область
2026
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Новый почетный статус "Новгородский учитель" будет учрежден в Новгородской области по инициативе регионального отделения партии "Единая Россия", победитель получит 500 тысяч рублей, рассказал губернатор региона Александр Дронов.
Губернатор отметил, что педагогам нужны особые меры поддержки: в областном бюджете запланировано 15 миллионов рублей для поощрения молодых специалистов, более 100 учителей ежемесячно будут получать дополнительно к зарплате 10 тысяч рублей.
"Полагаю необходимым отметить опытных, заслуженных специалистов отрасли. С инициативой учреждения почетного статуса "Новгородский учитель" выступило региональное отделение партии "Единая Россия". Предлагается ежегодно присваивать его на конкурсной основе лучшим в этой благородной профессии. Помимо общественного признания победители должны получать и солидную единовременную выплату – около 500 тысяч рублей", - сказал Дронов во время ежегодного послания.
Глава региона поручил министерству образования региона проработать этот вопрос и предусмотреть необходимый объем средств с 2026 по 2028 год.
Дронов напомнил, что аналогичные почетные статусы уже существуют в здравоохранении: это звания "Новгородский врач" и "Новгородская медицинская сестра". Они способствуют повышению престижа профессии и преодолению кадрового дефицита.