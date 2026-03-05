https://ria.ru/20260305/dron-2078862842.html
В Донецке дрон ВСУ повредил три частных дома
В Донецке дрон ВСУ повредил три частных дома - РИА Новости, 05.03.2026
В Донецке дрон ВСУ повредил три частных дома
Три частных дома были повреждены в Донецке в результате атаки украинского БПЛА в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
В Донецке дрон ВСУ повредил три частных дома
РИА Новости: в Донецке дрон ВСУ повредил 3 частных дома
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Три частных дома были повреждены в Донецке в результате атаки украинского БПЛА в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Атака произошла в Куйбышевском районе
города. При взрыве дрона повреждения получили фасад и остекление трех жилых частных домов, также повреждения получили еще по меньшей мере два легковых автомобиля.
Украинский беспилотник застрял и взорвался в дереве, за счет чего удалось избежать сильных разрушений, рассказали очевидцы. На месте атаки обнаружены характерные фрагменты ударного БПЛА самолетного типа – крылья, обшивка, микросхемы и элементы управления дроном.