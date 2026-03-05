В Донецке дрон ВСУ повредил три частных дома

ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Три частных дома были повреждены в Донецке в результате атаки украинского БПЛА в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

Украинский беспилотник застрял и взорвался в дереве, за счет чего удалось избежать сильных разрушений, рассказали очевидцы. На месте атаки обнаружены характерные фрагменты ударного БПЛА самолетного типа – крылья, обшивка, микросхемы и элементы управления дроном.