17:26 05.03.2026
Минпромторг внес дрон "Геоскан" в реестр российской промышленной продукции
Минпромторг внес дрон "Геоскан" в реестр российской промышленной продукции
Первый отечественный образовательный дрон с бортовым искусственным интеллектом внесен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга, сообщили в... РИА Новости, 05.03.2026
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
2026
Новости
Минпромторг внес дрон "Геоскан" в реестр российской промышленной продукции

Первый российский дрон с ИИ внесен в реестр промпродукции Минпромторга

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБеспилотник "Геоскан" на выставке "Made in Russia" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Беспилотник Геоскан на выставке Made in Russia в рамках международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Беспилотник "Геоскан" на выставке "Made in Russia" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Первый отечественный образовательный дрон с бортовым искусственным интеллектом внесен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга, сообщили в пресс-службе компании "Геоскан".
"Внесение квадрокоптера "Геоскан Пионер Мини 2" в реестр российской промышленной продукции Минпромторга открывает образовательным организациям возможность закупок таких дронов для классов беспилотных авиационных систем через государственные и региональные программы. Это значительно упрощает внедрение коптера в учебные курсы, инженерные проекты и технологические соревнования", - говорится в сообщении.
По результатам экспертизы квадрокоптер набрал 1100 баллов. Такой результат обеспечен полностью российской разработкой дрона, использованием отечественных компонентов и выполнением производственных операций на территории страны.
Уточняется, что реестр российской промышленной продукции подтверждает соответствие продукции требованиям локализации. Внесение в него означает, что устройство разработано и производится в России.
ТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
