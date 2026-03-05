Минпромторг внес дрон "Геоскан" в реестр российской промышленной продукции

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Первый отечественный образовательный дрон с бортовым искусственным интеллектом внесен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга, сообщили в пресс-службе компании "Геоскан".
"Внесение квадрокоптера "Геоскан Пионер Мини 2" в реестр российской промышленной продукции Минпромторга открывает образовательным организациям возможность закупок таких дронов для классов беспилотных авиационных систем через государственные и региональные программы. Это значительно упрощает внедрение коптера в учебные курсы, инженерные проекты и технологические соревнования", - говорится в сообщении.
По результатам экспертизы квадрокоптер набрал 1100 баллов. Такой результат обеспечен полностью российской разработкой дрона, использованием отечественных компонентов и выполнением производственных операций на территории страны.
Уточняется, что реестр российской промышленной продукции подтверждает соответствие продукции требованиям локализации. Внесение в него означает, что устройство разработано и производится в России.