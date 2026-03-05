https://ria.ru/20260305/doverie-2078725255.html
Опрос показал уровень доверия шведов к НАТО
Доверие шведов к НАТО резко снизилось, сообщает некоммерческая организация Medieakademin по результатам своего ежегодного опроса "Барометр доверия". РИА Новости, 05.03.2026
Опрос показал уровень доверия шведов к НАТО
Medieakademin: доверие шведов к НАТО резко снизилось