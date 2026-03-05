Рейтинг@Mail.ru
13:39 05.03.2026
Опрос показал уровень доверия шведов к НАТО
Доверие шведов к НАТО резко снизилось, сообщает некоммерческая организация Medieakademin по результатам своего ежегодного опроса "Барометр доверия". РИА Новости, 05.03.2026
в мире, швеция, нато
В мире, Швеция, НАТО
Опрос показал уровень доверия шведов к НАТО

Medieakademin: доверие шведов к НАТО резко снизилось

Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Доверие шведов к НАТО резко снизилось, сообщает некоммерческая организация Medieakademin по результатам своего ежегодного опроса "Барометр доверия".
"Доверие к НАТО резко падает, в то время как авторитет королевской семьи достигает рекордных показателей", - говорится в сообщении на сайте компании.
Согласно результатам опроса, на данный момент 48% шведов доверяют НАТО. Этот показатель снизился на 10% по сравнению с исследованием прошлого года.
Опрос проводился компанией Verian с 19 января по 2 февраля среди 2,5 тысяч человек в возрасте от 16 до 84 лет. Погрешность в сообщении не приводится.
Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года.
Флаг НАТО
НАТО подготовилась к применению статьи о коллективной обороне против Ирана
