В ДНР нашли около 80 стихийных захоронений мирных жителей, сообщил источник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:12 05.03.2026 (обновлено: 15:40 05.03.2026)
В ДНР нашли около 80 стихийных захоронений мирных жителей, сообщил источник
В ДНР обнаружили около 80 стихийных захоронений мирных жителей, жестоко убитых украинскими военными, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
в мире, красноармейск, димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
В ДНР нашли около 80 стихийных захоронений мирных жителей, сообщил источник

РИА Новости: в ДНР нашли около 80 захоронений с телами убитых ВСУ мирных жителей

Сотрудники Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Сотрудники Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники Росгвардии и ФСБ в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. В ДНР обнаружили около 80 стихийных захоронений мирных жителей, жестоко убитых украинскими военными, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«

"На территории Красноармейска и Димитрова располагается не менее 80 стихийных захоронений с не менее чем ста трупами мирных жителей", — заявил собеседник агентства.

Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Не жалеют даже гражданских". Что происходит в Харьковской области
4 марта, 08:00
По его словам, они погибли из-за ударов артиллерии и расстрела из автоматического оружия. Особо цинично выглядят убийства дронами-камикадзе мирных жителей, которые, вероятно, пытались покинуть города.
Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками в приграничных российских регионах, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета России. Среди боевиков есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать исполнителей.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
