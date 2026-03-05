https://ria.ru/20260305/dnr-2078632525.html
ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. В ДНР обнаружили около 80 стихийных захоронений мирных жителей, жестоко убитых украинскими военными, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"На территории Красноармейска и Димитрова располагается не менее 80 стихийных захоронений с не менее чем ста трупами мирных жителей", — заявил собеседник агентства.
По его словам, они погибли из-за ударов артиллерии и расстрела из автоматического оружия. Особо цинично выглядят убийства дронами-камикадзе мирных жителей, которые, вероятно, пытались покинуть города.
Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками в приграничных российских регионах, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета России. Среди боевиков есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать исполнителей.