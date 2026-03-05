Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал причину коллапса в ЕС - РИА Новости, 05.03.2026
21:51 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/dmitriev-2078866943.html
Дмитриев назвал причину коллапса в ЕС
Дмитриев назвал причину коллапса в ЕС - РИА Новости, 05.03.2026
Дмитриев назвал причину коллапса в ЕС
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:51:00+03:00
2026-03-05T21:51:00+03:00
экономика
россия
катар
кирилл дмитриев
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
экономика, россия, катар, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Катар, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев назвал причину коллапса в ЕС

Дмитриев заявил, что коллапс в Евросоюзе начался с отказа от российского газа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что коллапс Европейского союза (ЕС) начался с отказа от российского газа.
"История запомнит, что экономический коллапс ЕС начался с отказа от использования надежного и доступного российского природного газа", - написал Дмитриев в соцсети X.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Каллас признала, что Евросоюз теряет позиции как экономическая сила
Вчера, 20:46
 
