Умерла обладательница титула "Самая красивая девочка России"
05.03.2026
Умерла обладательница титула "Самая красивая девочка России"
россия, общество
Россия, Общество
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Восьмилетняя Ксения Никитина с синдромом Ретта, в 2020 году завоевавшая титул "Самая красивая девочка России", умерла, сообщили в благотворительном фонде "Стеша".
"Не стало самой красивой девочки "с планеты Ретта". С глубокой печалью сообщаем, что наша подопечная Ксения Никитина ушла из жизни в возрасте 8 лет", — говорится в группе благотворительного фонда в соцсети "ВКонтакте".
В благотворительном фонде рассказали, что Ксюша росла в любящей семье: рядом были родители, бабушки и дедушки, "готовые на всё ради своей малышки".
"Диагноз "синдром Ретта" стал тяжёлым испытанием для семьи Никитиных. Все эти годы мы видели, как родители боролись за каждое улучшение, как старались подарить дочери радость, несмотря на трудности. Ксюша навсегда останется в наших сердцах — как символ детской чистоты, силы родительской любви и стойкости перед лицом тяжёлой болезни", — добавили в благотворительном фонде.
Сотрудники фонда выразили соболезнования семье Ксюши и пообещали оказать им поддержку.
 
