Глава Росархива сравнил "нерасширение" НАТО с Фултонской речью Черчилля

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обещание НАТО о нерасширении на Восток и последующее развязывание конфликта на Украине напоминает слова Фултонской речи Уинстона Черчилля, в которой тот перевел СССР из статуса союзника в положение угрозы западному миру, заявил РИА Новости историк, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Машинописный текст этого интервью хранится в личном фонде Сталина в Российском государственном архиве социально-политической истории. К нему приложена вырезка из газеты "Правда" с публикацией интервью.

Руководитель советского государства задавался вопросом: "Что же может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу? Как можно, не сойдя с ума, квалифицировать эти мирные стремления Советского Союза как экспансионистские тенденции нашего государства?"