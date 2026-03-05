Рейтинг@Mail.ru
Глава Росархива сравнил "нерасширение" НАТО с Фултонской речью Черчилля
07:52 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/cherchill-2078644755.html
Глава Росархива сравнил "нерасширение" НАТО с Фултонской речью Черчилля
Глава Росархива сравнил "нерасширение" НАТО с Фултонской речью Черчилля - РИА Новости, 05.03.2026
Глава Росархива сравнил "нерасширение" НАТО с Фултонской речью Черчилля
Обещание НАТО о нерасширении на Восток и последующее развязывание конфликта на Украине напоминает слова Фултонской речи Уинстона Черчилля, в которой тот перевел
2026-03-05T07:52:00+03:00
2026-03-05T07:52:00+03:00
ссср, восток, украина, уинстон черчилль, андрей артизов, иосиф сталин (джугашвили), нато, федеральное архивное агентство (росархив), общество
СССР, Восток, Украина, Уинстон Черчилль, Андрей Артизов, Иосиф Сталин (Джугашвили), НАТО, Федеральное архивное агентство (Росархив), Общество
Глава Росархива сравнил "нерасширение" НАТО с Фултонской речью Черчилля

© AP PhotoФултонская речь Уинстона Черчилля. 5 марта 1946 года
Фултонская речь Уинстона Черчилля. 5 марта 1946 года - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обещание НАТО о нерасширении на Восток и последующее развязывание конфликта на Украине напоминает слова Фултонской речи Уинстона Черчилля, в которой тот перевел СССР из статуса союзника в положение угрозы западному миру, заявил РИА Новости историк, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
Знаменитой Фултонской речи Черчилля, произнесенной в Вестминстерском колледже США, 5 марта исполняется 80 лет. В этой речи он впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил холодную войну Запада против СССР. В ответ советский лидер Иосиф Сталин дал интервью газете "Правда", в которой обозначил реакцию Советского Союза на слова Черчилля.
Машинописный текст этого интервью хранится в личном фонде Сталина в Российском государственном архиве социально-политической истории. К нему приложена вырезка из газеты "Правда" с публикацией интервью.
"Параллели с днем сегодняшним провести, безусловно, можно. Читаем в интервью Сталина: "И если г. Черчилль, призывающий к войне с Советским Союзом, считает вместе с тем возможным продление срока англо-советского договора до 50 лет, то это значит, что он рассматривает этот договор как пустую бумажку, нужную ему лишь для того, чтобы прикрыть ею и замаскировать свою антисоветскую установку", - сказал Артизов.
По его словам, в интервью Сталин, отвергая обвинения СССР в экспансионизме по отношению к государствам Восточной Европы, констатировал, что именно с использованием их территорий Гитлер вторгся в СССР, а немцы смогли произвести вторжение через эти страны потому, что "в них существовали тогда правительства, враждебные Советскому Союзу".
Руководитель советского государства задавался вопросом: "Что же может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу? Как можно, не сойдя с ума, квалифицировать эти мирные стремления Советского Союза как экспансионистские тенденции нашего государства?"
"Сравните эти слова с состоявшимся расширением НАТО на Восток, с теми "твердыми обещаниями" не делать этого, которые давали лидеры Запада при распаде СССР и которые обернулись грязным обманом, попытками любыми правдами и неправдами втянуть в этот военный блок современную Украину", - подчеркнул Артизов.
Глава Росархива напомнил слова историка Василия Ключевского, что история ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков.
"Несбыточная мечта, за которую пришлось дорого заплатить, – планета Земля под властью Коминтерна. Другая такая мечта, которую приходится сегодня дорого оплачивать, – однополярный мир по правилам жизни англосаксов", - заключил Артизов.
СССРВостокУкраинаУинстон ЧерчилльАндрей АртизовИосиф Сталин (Джугашвили)НАТОФедеральное архивное агентство (Росархив)Общество
 
 
