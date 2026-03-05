Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о Фултонской речи Черчилля - РИА Новости, 05.03.2026
06:58 05.03.2026
Эксперт рассказал о Фултонской речи Черчилля
Эксперт рассказал о Фултонской речи Черчилля
Фултонская речь Уинстона Черчилля стала своего рода "прелюдией" к текущему состоянию отношений России и Запада, сказал в беседе с РИА Новости эксперт... РИА Новости, 05.03.2026
Эксперт рассказал о Фултонской речи Черчилля

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Фултонская речь Уинстона Черчилля стала своего рода "прелюдией" к текущему состоянию отношений России и Запада, сказал в беседе с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Знаменитую речь Черчилль произнес в Вестминстерском колледже США 80 лет назад: 5 марта 1946 года. В этой речи он впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил Холодную войну Запада против СССР.
"СССР нужно было понимать, что с Западом нельзя дружить. Модуса мирного сосуществования с Западом не существует. Они всегда будут считать нас своими противниками, которых нужно победить, в независимости от того, что мы думаем. Им нужно заставить всех работать на себя. То, что говорил Черчилль в Фултоне, - это прелюдия к современному этапу, к послевоенному этапу этого процесса (в том числе к текущему конфликту - ред.). За исключением тех случаев, когда мы оказываемся им нужны", - сказал он.
Для Запада характерен один принципиальный момент - есть центр вселенной, и это западный человек, указал Брутер.
"Все что касается его, это священно. Он может все, все остальные - это расходный материал и обслуживающий персонал. В 1941 году Британия заключила пакт с СССР о борьбе против Гитлера, а когда он был побежден - сразу же все врозь. У Черчилля не осталось никакой благодарности, и незамедлительно превратил Сталина из ближайшего друга в злейшего врага. Это характерно для любого западного политика", - сказал эксперт.
Черчилль не мог отрицать тот факт, что СССР был победителем в войне и на правах победителя получил определенные бонусы, ему нужно было изменить эту ситуацию, напомнил он.
"Для Черчилля было важно ослабить влияние Советского союза. Его речь рисует контур того, как они будут дальше сдерживать СССР и не позволят распространить свое влияние в мире. Для Запада характерно, что сегодня они будут с вами сотрудничать, потому что вы им важны, а завтра нет. Речь Черчилля - это не первый случай подобного поведения", - подчеркнул Брутер.
