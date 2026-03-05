Эксперт рассказал о Фултонской речи Черчилля

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Фултонская речь Уинстона Черчилля стала своего рода "прелюдией" к текущему состоянию отношений России и Запада, сказал в беседе с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Знаменитую речь Черчилль произнес в Вестминстерском колледже США 80 лет назад: 5 марта 1946 года. В этой речи он впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил Холодную войну Запада против СССР

"СССР нужно было понимать, что с Западом нельзя дружить. Модуса мирного сосуществования с Западом не существует. Они всегда будут считать нас своими противниками, которых нужно победить, в независимости от того, что мы думаем. Им нужно заставить всех работать на себя. То, что говорил Черчилль в Фултоне, - это прелюдия к современному этапу, к послевоенному этапу этого процесса (в том числе к текущему конфликту - ред.). За исключением тех случаев, когда мы оказываемся им нужны", - сказал он.

Для Запада характерен один принципиальный момент - есть центр вселенной, и это западный человек, указал Брутер

"Все что касается его, это священно. Он может все, все остальные - это расходный материал и обслуживающий персонал. В 1941 году Британия заключила пакт с СССР о борьбе против Гитлера, а когда он был побежден - сразу же все врозь. У Черчилля не осталось никакой благодарности, и незамедлительно превратил Сталина из ближайшего друга в злейшего врага. Это характерно для любого западного политика", - сказал эксперт.

Черчилль не мог отрицать тот факт, что СССР был победителем в войне и на правах победителя получил определенные бонусы, ему нужно было изменить эту ситуацию, напомнил он.