Пятого марта 1946 года Уинстон Черчилль выступил в США, в городе Фултон, в Вестминстерском колледже. Эта его речь вошла в историю, во многом положив начало...
2026-03-05T08:00:00+03:00
Восемьдесят лет назад Уинстон Черчилль произнес речь в Фултоне
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Пятого марта 1946 года Уинстон Черчилль выступил в США, в городе Фултон, в Вестминстерском колледже. Эта его речь вошла в историю, во многом положив начало многолетнему противостоянию сверхдержав с локальными конфликтами по всему миру и постоянной угрозой ядерной войны.
В марте 1946-го Черчилль направился в США как частное лицо. После поражения на выборах годом ранее премьером он уже не был. Тем не менее встречали его почти на государственном уровне. Президент Гарри Трумэн по просьбе почетного гостя сопровождал его на протяжении всего визита.
В поезде по дороге в Фултон Черчилль внес последние правки в лекцию "Мускулы мира", которую собирался зачитать в колледже. Трумэн назвал текст "превосходным".
Второпях оформленный спортивный зал заполнили пять тысяч человек. Экс-премьер появился в академической мантии. Предупредил: говорить будет только от себя лично. Советскому Союзу посвятил лишь часть выступления, но она запомнилась больше всего.
«
"От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес опустился на наш континент. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы — Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София. Все эти знаменитые города и их население оказались в советской сфере. <…> Почти все эти страны управляются полицейскими правительствами, в них нет подлинной демократии. <…> Это явно не та свободная Европа, ради которой мы сражались. Я не верю, что Советская Россия жаждет войны. Она жаждет неограниченного расширения своей власти и идеологии. Из того, что я наблюдал в годы войны, я заключаю, что наши русские друзья и соратники ничем не восхищаются больше, чем силой, и ничего они не уважают меньше, чем слабость, особенно военную слабость", — вот что сказал бывший союзник Москвы, фактически объявив холодную войну.
Вообще-то, никакого "железного занавеса" в тексте не было. Это импровизация. Само словосочетание Черчилль, вероятно, позаимствовал из статьи главного нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, опубликованной в газете "Райх" 24 февраля 1945-го.
В западной историографии нападки Черчилля на СССР объясняют обычно обострением отношений из-за того, что Сталин попытался воспользоваться недовольством в Иранском Азербайджане и присоединить регион к Советскому Союзу, задержав вывод Красной армии.
На самом деле еще 22 мая 1945-го на стол британскому премьеру лег план операции "Немыслимое".
Это было описание полномасштабного конфликта с Советским Союзом. Подчеркивалось, что "необходимо быть готовым к длительной и дорогостоящей тотальной войне". Лондон категорически отрицал существование этого документа до 1998-го.
«
"Господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира", — ответил на фултонскую речь Сталин 14 марта 1946-го в газете "Правда".
"Железный занавес" не мог не удивить советское руководство. Черчилль прекрасно знал, что после войны Москва как никогда была готова к сотрудничеству с Западом. СССР даже собирался присоединиться к Бреттон-Вудской системе — в июне 1944-го советская делегация в Вашингтоне парафировала все соответствующие соглашения. Сталин хотел участвовать в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития и иных межгосударственных структурах.
Но англо-американским союзникам это было не нужно. Хотя Бреттон-Вудская система для Восточной Европы означала вливание западного капитала в страны просоветского блока, что било по экономическим и политическим интересам СССР в его же, определенной в Ялте и Потсдаме, зоне влияния. Запад это понимать отказывался.
К антисоветской политике перешли и США. В феврале 1946-го временный поверенный в СССР Джордж Кеннан направил в Госдеп донесение, вошедшее в историю как "длинная телеграмма", где резко оценил дальнейшее развитие отношений между странами. Он предостерег Вашингтон от партнерства с Москвой в духе Франклина Рузвельта и призывал поскорее "избавиться от прежних иллюзий". Предвещая Черчилля, дипломат утверждал, что Советский Союз якобы "уважает только силу", и поэтому диалог надо вести в жесткой манере.
В 1947-м Трумэн сформулировал доктрину военной и экономической поддержки некоммунистических режимов, вмешательства во внутренние дела других стран и сдерживания СССР. Затем США приступили к реализации плана Маршалла, подразумевающего кредитование европейских государств и вытеснение коммунистов из правительств. Ну а в 1949-м создали блок НАТО.
"Надеюсь, что я дал старт размышлениям, которые повлияют на ход истории", — произнес Черчилль и покинул трибуну в Фултоне. Так и вышло.
Идеологические наследники британского премьера сохранили верность концепции разделенного на два враждующих лагеря мира даже после распада Советского Союза. Цель нынешних западных лидеров та же: изолировать Россию и нанести Москве стратегическое поражение евроатлантическим единством.
В июне 2022-го глава министра иностранных дел Сергей Лавров констатировал: "железный занавес" между Россией и Европой опускается снова. Отношений с европейцами, по сути, не было с 2014-го, когда Евросоюз "разрушил все механизмы", которые создавались десятилетиями. Регулярные саммиты, межправительственные заседания, множество диалогов, включая безвизовый, — "все было обрушено в одночасье". Хотя Москва не отказывается от переговоров на равных и сегодня.
Президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что и после завершения конфликта на Украине пути назад не будет, а сам "занавес" носит "как экономический, так и политический" характер.
Суть антироссийской стратегии лидеры Европы раскрывали неоднократно. Например, по словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, добиться поражения России в военном отношении сложно, поэтому Запад сосредоточился на "экономическом истощении". Поскольку ЕС принял уже 19 пакетов санкций, а российская экономика до сих пор не "разорвана в клочья" и уверенно остается на плаву, просчет западных лидеров очевиден.
В то же время добиться полной изоляции России не получилось. Москва не только развивает отношения со странами Глобального Юга, но и сохраняет контакты с членами ЕС — Венгрией и Словакией, чьи правительства не поддерживают конфронтационный курс Брюсселя.
Франция, Британия и Германия, наоборот, готовы его ужесточить. Недавно Париж объявил, что собирается менять ядерную доктрину на "более продвинутую" и включить в проект безъядерный Берлин. Тем самым Мерц и Макрон повышают риски новой мировой войны точно так же, как это делали их предшественники в XX веке.