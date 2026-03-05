Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов на Саратовскую область пострадали три человека
Специальная военная операция на Украине
 
00:57 05.03.2026
При атаке дронов на Саратовскую область пострадали три человека
При атаке дронов в Саратовской области пострадали три человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 05.03.2026
происшествия, саратовская область, роман бусаргин, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин, Россия
При атаке дронов на Саратовскую область пострадали три человека

Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. При атаке дронов в Саратовской области пострадали три человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«
"В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы. По предварительным данным, пострадали три человека", — написал он в Telegram-канале.
Раненым оказывают помощь, заключил глава региона.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
