При атаке дронов на Саратовскую область пострадали три человека
При атаке дронов в Саратовской области пострадали три человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T00:57:00+03:00
2026-03-05T00:57:00+03:00
2026-03-05T00:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
россия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратовская область
россия
происшествия, саратовская область, роман бусаргин, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин, Россия
